Cathline, estrella del FC Utrecht, desata una enorme indignación con una acción absurda en el minuto 2

Yoann Cathline provocó este sábado por la tarde un gran enfado entre sus propios aficionados durante el partido en casa del FC Utrecht contra el PEC Zwolle. El delantero francés desperdició una ocasión clarísima en el segundo minuto al buscar el gol por su cuenta, pese a que su compañero Ángel Alarcón estaba mucho mejor situado. En parte por eso, el marcador sigue 0-0 al descanso en el Stadion Galgenwaard.

El FC Utrecht tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador casi inmediatamente después del saque inicial. Tras una buena acción de Didden, un córner del PEC Zwolle dio paso a un contraataque rapidísimo en el que Cathline y Alarcón encararon juntos a un solo defensa.

La situación de dos contra uno parecía una ocasión ideal para adelantar al equipo local. Sin embargo, Cathline decidió no pasarle el balón a su compañero, que estaba completamente libre, y optó por disparar. El balón se marchó fuera de la portería del PEC Zwolle.

La acción del francés provocó un gran enfado en Jeroen Kapteijns. «Fallo enorme del FC Utrecht nada más empezar», escribió en X el periodista de De Telegraaf. «Después resuelven fatal el dos contra uno porque Cathline no se digna a pasarle el balón a Alarcón, que está libre, y acaba disparando fuera».

Kapteijns considera que el delantero sencillamente debería haberle pasado el balón a su compañero y no se muerde la lengua. «Muy mal el francés», sentencia. El periodista también se dirige al entrenador del FC Utrecht: «Anthony Correia debería dedicarle una charla seria a esto. Este balón tienes que pasárselo a tu compañero, que está mejor situado».

La acción de Cathline también causa un enorme asombro en Kees Kwakman, que analiza la jugada durante el descanso en ESPN. «A veces te preguntas qué pasa por la cabeza de un jugador», comienza el analista. «Cathline puede dársela aquí una, dos, tres o cuatro veces, pero no parece tener ninguna intención de hacerlo. Si al final decides no pasársela, vale, pero creo que nunca se le pasó por la cabeza pasar el balón».

Según Kwakman, Cathline solo pensaba en marcar él mismo. «Solo pensó: voy yo», afirma el exfutbolista, que también comenta la reacción de Alarcón. «Por cierto, creo que reacciona con bastante calma. Si me pongo en su lugar, yo habría estallado. Me parece incomprensible que no pases ese balón».

Kwakman subraya que Alarcón tenía todo el espacio para marcar. «Tampoco es que Aartsen cierre muy bien el paso hacia Alarcón. Se va claramente con Cathline y deja libre a Alarcón». El analista es tajante sobre la ocasión fallada: «En realidad, Utrecht debería haberse puesto 1-0 después de dos minutos».







