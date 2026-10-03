La selección inglesa logró una victoria contundente ante su anfitriona croata, por siete goles a cero, la noche del sábado, en la tercera jornada de la Liga de Naciones de Europa.

Los goles de Inglaterra fueron obra de Harry Kane "dos goles", Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka "dos goles" y Morgan Rogers.

El diario AS repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que Anthony Gordon fue uno de los jugadores más sobresalientes del partido, junto a Jude Bellingham, que contribuyó con un gol y 3 asistencias.

La selección inglesa solo necesitó 8 minutos para inaugurar el marcador, después de que Bellingham sirviera el balón en bandeja de plata a Harry Kane, que lo mandó con fuerza al fondo de la red.

A partir de ahí comenzó la tragedia croata, e Inglaterra empezó a recuperar su prestigio. Y Bellingham, que había dado la asistencia del primer gol, tuvo su cita con el gol en el minuto 21, tras rematar un balón que le puso Gordon dentro del área y empujarlo a la red.

Luego llegó el turno del jugador del Barcelona, que marcó por tercer partido consecutivo con la selección de su país, al aprovechar un magnífico centro de Jarell Quansah hacia el segundo palo, para anotar el tercer gol.

Mateo Kovacic intentó sacudir la red en el minuto 41, pero regateó al portero Jordan Pickford y después falló ante una portería completamente vacía.

Bukayo Saka se encargó de sentenciar el partido con el cuarto gol en el último minuto de la primera parte.

Harry Kane volvió a marcar nada más comenzar la segunda parte, y luego Saka repitió, anotando su segundo gol personal, antes de que Rogers marcara el séptimo gol en el minuto 87, tras una nueva asistencia de Bellingham.

Luka Modric, estrella de la selección croata, participó en el once titular, pero se retiró en el minuto 56.

La selección inglesa elevó su cuenta a 6 puntos, mientras que la de Croacia se quedó congelada en 3 puntos.























