Catar tendrá una nueva cita con la historia al acoger las finales de la Copa Intercontinental de Clubes 2026 por tercera vez consecutiva.

La Federación Internacional de Fútbol publicó este jueves un comunicado a través de su página oficial, en el que anunció la aprobación de que Catar reciba los tres últimos partidos de la actual edición de la Copa Intercontinental de Clubes.

El conjunto mexicano Deportivo Toluca, campeón de Norteamérica, jugará ante el campeón de la Copa Libertadores por la Copa Derbi de las Américas, el próximo miércoles 9 de diciembre, en el estadio Jassim Bin Hamad.

El vencedor de ese partido se enfrentará al Mamelodi Sundowns sudafricano, campeón de África, en el mismo estadio, el sábado 12 del mismo mes, por el título de la Copa Challenger.

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En cuanto al partido final, lo disputará el Paris Saint-Germain, campeón de Europa, ante el vencedor de dicho encuentro, el miércoles 16 de diciembre, en el estadio mundialista Ahmad Bin Ali.

Cabe recordar que Catar acogió las finales de la Copa Intercontinental de Clubes en los dos últimos años, en las que el Real Madrid se coronó en 2024, mientras que el Paris Saint-Germain fue el campeón en 2025.