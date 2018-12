¿Casualidad o causalidad? Manchester United nunca hizo 5 goles con Mourinho

El debut de Ole Gunnar Solskjaer en el Manchester United ha dejado mal parado a José Mourinho. O a los jugadores del equipo Red Devil, según cómo quiera verse.

El conjunto de Old Trafford goleó este sábado 1-5 al Cardiff e hizo que los malos encuentros de la era de Mourinho quedaran en el olvido. Con un evidente cambio de mentalidad, dominaron durante los 90 minutos y sometieron a un rival que se limitó a verles jugar. Pero hay un dato que no deja de sorprender: en los 144 partidos con el técnico luso en el banquillo, el United nunca había marcado cinco goles. ¿Casualidad o causalidad?

5 – Man Utd have scored 5+ goals in a Premier League game for the first time since Sir Alex Ferguson’s final match in charge in May 2013 versus West Brom (5-5). Gunnar. #CARMUN pic.twitter.com/uc9jYCKv0C