Castro: "Si hay que vender a Koundé, el Sevilla vende por ofertas de fuera de mercado"

El presidente sevillista respalda a Lopetegui, insiste en que Koundé sólo saldrá por una oferta alta y explica por qué aún no hay fichajes.

El presidente del Sevilla, José Castro, ha repasado la actualidad del club en una entrevista a "ABC" y ha vuelto a admitir que Jules Koundé podría salir en este mercado de 2022 pero sólo si llega la oferta adecuada.

La salida de Koundé: "Koundé es tan bueno que es normal que los grandes clubes se interesen por él, pero hasta el momento no ha habido nada con respecto a él. Si hay que vender a Koundé, se venderá. Si no se da la posibilidad, no se venderá. El Sevilla ha demostrado que solo vende por ofertas de fuera de mercado".

Confianza en Lopetegui, que seguirá: "Ya no sé cómo decirlo. Creemos en Lopetegui. Creemos en nuestro entrenador. Le hemos estado compitiendo LaLiga al Real Madrid, algo que era impensable por razones de presupuesto. Y hemos jugado muy bien en tres cuartas partes de la competición. Lopetegui es nuestro entrenador. Se ha equivocado podido equivocar como nos equivocamos todos los profesionales. El equipo no ha jugado bien al final y a él no le gusta que lo diga, pero lo digo. Creemos en él y va a seguir con nosotros".

Poco movimiento en el mercado: "Casi no estamos todavía en el mercado. Se ha hecho alguna cosa... En cualquier órgano de dirección de una sociedad estamos obligados a cuadrar las cuentas. Eso es una cosa y otra es que tengamos necesidad de vender de cualquier cosa antes del 30 de junio".

La despedida de Diego Carlos: "Va a venir a dar las gracias a los sevillistas y al Sevilla porque está agradecido tras su marcha, pero antes ha dejado plata y su esfuerzo en el club. Fue esencial con ese gol en Colonia ante el Inter".

Ilusión en la Champions: "Una de las cosas que no hemos hecho bien esta temporada ha sido nuestra participación en la Champions. Es la competición más exigente de todas. Estoy seguro de que vamos a hacer un buen papel este próximo año"