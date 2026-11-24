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Antonio Cassano ha vuelto a hablar del Milan tras la victoria por 5-1 en casa contra el Frosinone, que permite al equipo seguir en puestos de Champions. Lo hizo, como siempre, en Viva El Futbol Official, el programa que comparte con Nicola Ventola y Lele Adani: «El entrenador está haciendo un gran trabajo. ¿Fichajes? Para el ataque me encanta Tresoldi, del Brujas, que cuesta al menos 60 millones, pero creo que hace falta un mediapunta. Arriba ya está Ramos, que es un auténtico crack».

Después aconsejó a Cardinale y Amorim: «El Milan también necesita un central de gran nivel y un jugador de banda izquierda. Esas son las zonas del campo que necesitan refuerzos».

Después cargó contra Massimiliano Allegri, exentrenador del Milan, e Igli Tare, exdirector deportivo. El motivo es Alphadjo Cisse: «El año pasado lo echaron por desesperación: ¡que me desmientan! Se fue al Catanzaro y ahora ha vuelto y lo está haciendo muy bien. Me alegro por él. El año pasado Allegri y Tare dijeron que no podía jugar en la Serie A. Recordémoslo».