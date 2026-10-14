Cassano: a Mourinho le gusta hablar más que el fútbol y Vinicius no es una estrella

El italiano Antonio Cassano, exestrella del Real Madrid, abrió fuego contra el portugués José Mourinho, director técnico del conjunto merengue, criticando su estilo de entrenamiento y su manera de gestionar los partidos, además de lanzar una sorpresa sobre la comparación entre los brasileños Vinicius Junior y Rodrygo.

En una extensa entrevista con el diario español "AS", Cassano habló con su habitual franqueza sobre su experiencia en el Real Madrid, recordando sus vivencias junto a un grupo de las mayores estrellas del fútbol. También dirigió duras críticas a Mourinho, al considerar que su filosofía ha quedado anticuada, antes de asegurar que el conjunto blanco tiene una gran oportunidad de ganar a la Roma esta tarde de miércoles en la Liga de Campeones.





Cassano ataca a Mourinho: no le gusta el fútbol

Cassano no dudó en criticar a Mourinho, pues considera que el Real Madrid, pese a su posición histórica y su enorme poderío, no debería haber fichado al técnico portugués, señalando que no entiende la decisión del presidente Florentino Pérez de elegirlo para dirigir al equipo.

La exestrella italiana dijo que a Mourinho no le gusta jugar al fútbol tanto como le interesa hablar, y añadió que el entrenador portugués ya no es tan bueno como antes, y que su filosofía futbolística quedó anticuada hace unos diez años.

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Cassano agregó que lo que le importa no es el número de títulos que conquista un entrenador, sino el rendimiento que ofrece su equipo sobre el campo, al considerar que la trayectoria de Mourinho no ha dejado un gran legado futbolístico, sino que ha estado más ligada a la polémica y a los conflictos con los demás.

Cassano también comparó a Mourinho con Gian Piero Gasperini, entrenador de la Roma, asegurando que este último propone un fútbol mejor desde su punto de vista, y llegó a afirmar que el Real Madrid podría haber logrado una gran victoria por 10-0 si Gasperini lo hubiera dirigido en lugar de Mourinho.

El Barcelona de Flick, modelo para superar al Real Madrid

Y pese a creer que el Real Madrid cuenta con ventaja en cuanto a la fuerza del equipo, Cassano prevé un encuentro complicado ante la Roma, señalando que el conjunto blanco tiene un 80% de posibilidades de ganar.

Sin embargo, criticó que el Real Madrid dependa de las cualidades de sus estrellas para decidir los partidos, explicando que el conjunto merengue no debería replegarse atrás y esperar que Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Vinicius marquen los goles para salvarlo.

En cambio, Cassano elogió al Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick, al considerar que el técnico alemán ha logrado construir un equipo con una personalidad clara, que apuesta por el ataque y por la participación de todos los jugadores para marcar la diferencia, un estilo del que, a su juicio, el Real Madrid necesita aprender.

Cassano minimiza a Vinicius y elige a Rodrygo

En su valoración de las estrellas del Real Madrid, Cassano dirigió claras críticas a Vinicius Junior, asegurando que no lo ve como una estrella del nivel que algunos le atribuyen, pese a su capacidad para marcar goles y marcar la diferencia en algunos partidos.

La exestrella italiana dijo que no entiende por qué Vinicius recibe más atención que su compañero Rodrygo, insistiendo en que prefiere al segundo y en que considera que tiene mayor potencial cuando está en su mejor momento físico.

Cassano añadió que Rodrygo merece ser titular en lugar de Vinicius si está físicamente preparado, asegurando que lo admira mucho y que espera su regreso, unas declaraciones que lo colocan en confrontación directa con una de las principales estrellas del conjunto blanco.

Messi, el mejor de la historia: Ronaldo Nazário supera a Cristiano

Las llamativas declaraciones de Cassano no se limitaron al Real Madrid, ya que habló de los mejores jugadores que ha visto a lo largo de su carrera, asegurando que el argentino Lionel Messi está por encima de todos y que no ve a ningún otro futbolista capaz de alcanzar su nivel.

Cassano elogió a Messi, al considerarlo un fenómeno excepcional en la historia del fútbol, y también tuvo buenas palabras para Lamine Yamal, Raphinha y Rodrygo, aunque insistió en que la estrella argentina se mantiene en un lugar único y que no espera que aparezca un jugador parecido a él en el futuro.

Asimismo, recordó sus vivencias con el brasileño Ronaldo Nazário, conocido como "el Fenómeno", describiéndolo como uno de los más grandes delanteros que ha visto jamás, y señalando que las lesiones le impidieron alcanzar niveles aún mayores durante su carrera.

Cassano fue incluso más allá al asegurar que Ronaldo el Fenómeno supera al portugués Cristiano Ronaldo, al considerar que este último no llega ni a la mitad del nivel que ofreció el delantero brasileño en sus mejores momentos.

"Debería haber ido a la cárcel": Cassano admite haber desperdiciado su talento

En uno de los momentos más sinceros de la entrevista, Cassano reconoció que desperdició una oportunidad dorada durante su etapa en el Real Madrid, por su comportamiento indisciplinado y su falta de interés suficiente por entrenar y mantener su forma física.

El exjugador dijo entre risas que debería haber ido a la cárcel por su comportamiento en Madrid, explicando que prefería comer y salir antes que cumplir con los entrenamientos, y que además llegó a engordar unos 10 kilogramos.

Cassano añadió que tenía un gran talento, pero que le faltó la voluntad necesaria para desarrollarlo, reconociendo que no estaba dispuesto a sacrificarse ni a realizar el esfuerzo requerido para alcanzar su mejor nivel.

La estrella italiana recordó sus vivencias con un grupo de las mayores figuras del Real Madrid, encabezadas por Zinedine Zidane, Ronaldo el Fenómeno y Guti, asegurando que tuvo la suerte de jugar a su lado, pero que no era lo bastante maduro para aprovechar esa oportunidad de la mejor manera.

Cassano pide perdón a Capello y revela su equipo favorito

Cassano habló también de su relación con su exentrenador Fabio Capello, que lo dirigió en la Roma y en el Real Madrid, reconociendo que no lo trató de forma adecuada en aquella época, pese a la gran consideración que le tiene en la actualidad.

Explicó que Capello prefería a los jugadores comprometidos con los entrenamientos y cuidadosos con su salud, mientras que él iba en la dirección contraria, señalando que el técnico italiano sigue siendo el más importante de su carrera futbolística y que su relación es buena en estos momentos.

Sobre el equipo más cercano a su corazón, Cassano eligió a la Sampdoria, explicando que su etapa en el club le ayudó a reactivar su carrera futbolística y que allí conoció a su esposa, con la que tuvo dos hijos, antes de establecerse en Génova.

Y pese a reconocer que podría haber logrado más, Cassano aseguró que no vive prisionero del arrepentimiento, señalando que jugó en la Roma, en la selección italiana y en el Real Madrid, al que describió como el club más grande de la historia del fútbol, y considerando que lo conseguido sigue siendo suficiente para él, a pesar de las oportunidades que desperdició por su comportamiento.



