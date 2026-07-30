«Casper Tengstedt ya puede volver a marcharse del Feyenoord, pero hay un gran obstáculo»

Casper Tengstedt ha aparecido en el radar del Seattle Sounders FC. Así lo informa en X el periodista estadounidense Niko Moreno, que sigue muy de cerca al club de la MLS. Sin embargo, la normativa de la competición estadounidense podría provocar que el delantero siga de momento en el Feyenoord.

Seattle Sounders no tiene actualmente sitio en su plantilla para un llamado Designated Player. Los clubes de la MLS pueden incorporar como máximo a tres jugadores cuyo salario y coste de traspaso superen el presupuesto.

El salario y el coste del traspaso deben encajar exactamente dentro de las estrictas normas que aplica la MLS. Además, está por ver si realmente se alcanza un acuerdo con el Feyenoord por el delantero danés.

Tengstedt fue fichado el verano pasado por seis millones de euros procedente del Benfica. Su primer año en De Kuip no fue un éxito rotundo, también por la presencia del máximo goleador de la Eredivisie, Ayase Ueda.

El atacante danés tiene en el Feyenoord un contrato que se extiende hasta el verano de 2029. Se desconoce cómo valora Tengstedt una aventura en el Seattle Sounders, octavo clasificado de la Conferencia Oeste de la MLS.

Además, está por ver si el Feyenoord quiere volver a venderlo ya. De hecho, es posible que Ueda acabe cerrando un traspaso a una gran liga europea en las últimas semanas del mercado de verano.