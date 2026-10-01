Caso Negreira, el Real Madrid denuncia al Barcelona ante la UEFA: qué pasa ahora

Llegan novedades del caso Negreira. La UEFA ha anunciado, de hecho, haber recibido del Real Madrid muchos documentos para profundizar en el caso que había sacudido al fútbol español. El Real Madrid tenía estos documentos preparados desde hace meses y ahora serán analizados por los inspectores. Mientras tanto, el club también ha difundido una nota oficial en la que desea que, con la presencia de todas estas pruebas, el caso se cierre definitivamente lo antes posible.





EL COMUNICADO - Lo confirma una nota oficial: "La UEFA confirma haber recibido del Real Madrid CF una cantidad considerable de documentos relativos a la investigación en curso sobre el FC Barcelona en relación con el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol (el llamado 'caso Negreira'). Los Inspectores Éticos y Disciplinarios de la UEFA también han recibido dicha documentación, que evaluarán en el marco del examen del caso actualmente en curso".





EL ANUNCIO DEL REAL MADRID - Tras el comunicado de la UEFA, llega también la nota oficial del Real Madrid: "La UEFA ha confirmado haber recibido la denuncia presentada por el Real Madrid CF y la continuación de la investigación relativa a los pagos efectuados en las últimas dos décadas por el FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La denuncia presentada por nuestro club incluye una amplia documentación y pruebas sobre hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral".





"El Real Madrid CF considera esencial que, ahora que la UEFA está en posesión de esta documentación, la investigación avance con la máxima urgencia hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones apropiadas en función de la gravedad de los hechos constatados. Nuestro club seguirá colaborando activamente con la UEFA y emprendiendo todas las acciones a su alcance para esclarecer los hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y fair play que deberían regir el fútbol europeo".