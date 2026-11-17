Compartir Sigue a GOAL en Google

Nuevas pruebas para el delantero del Como, que ha sufrido otra lesión durante un entrenamiento.

Anuncios

El Como ha emitido un comunicado oficial para aclarar el estado de Moise Kean, actualmente de baja por un problema en la tibia que le ha obligado a parar en las últimas semanas. El jugador nacido en 2000 no juega desde principios de octubre. Este es el comunicado del club de Como.

EL COMUNICADO: «Tras un problema surgido durante el entrenamiento, el futbolista Moise Kean se está sometiendo a más pruebas médicas. La prioridad del club es apoyar a Moise en su recuperación. Como 1907 ofrecerá novedades en cuanto tenga más información que compartir».

DOS MESES DE BAJA - Kean, según ha informado Sky, sufre una nueva lesión, aunque en la misma zona que le había causado problemas en las últimas semanas. El tiempo de recuperación será de al menos un par de meses. En ese caso, su 2026 se daría por terminado.