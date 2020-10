Casillas y su salida del Real Madrid: “Necesitaba respirar”

Iker Casillas reveló por qué se marchó del Real Madrid al Oporto tras 15 años como jugador blanco. “Necesitaba aire fresco, poder respirar”.

Iker Casillas, exguardameta de , y de la selección española, explicó durante un acto de La Gazzetta dello Sport por qué se produjo su salida del equipo blanco, una marcha que provocó un seísmo en el club madridista y en el fútbol español.

“Cambié Real Madrid por Oporto por circunstancias, no me sentía igual de cómodo en el Madrid. Necesitaba respirar, un poco de aire fresco y el Oporto me brindó cosas que no iba a tener en el Real Madrid”, señaló Iker.

Recuerdo de la Selección

Casillas rememoró, en dicho acto junto a Puyol, su tiempo en la Selección: “Lo que vivimos nosotros fue un momento único. Jugamos con una seguridad con Puyol por delante. La defensa era impenetrable. Cuando empecé con Xavi en 2001, cuando vivimos el Mundial había cinco capitanes en ese equipo. Al final éramos cinco jugadores de mucho peso después de haber jugado tantos años como Xavi, Xabi Alonso o Puyol".