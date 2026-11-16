«¡Casi todo salió mal!»: Joao Palhinha hace un balance sincero tras la pesadilla de Portugal ante Dinamarca

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El centrocampista portugués Joao Palhinha ha admitido que su selección tuvo una noche sin inspiración en la derrota por 4-1 ante Dinamarca. Palhinha insistió en que el equipo se recompondrá rápidamente y asegurará el primer puesto del grupo A4 ante Gales.

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La sorprendente derrota deja tocada a Portugal

La racha impecable de Portugal a las órdenes de Jorge Jesus llegó a un abrupto final con una contundente derrota por 4-1 ante Dinamarca en Braga. Al equipo local le faltaron intensidad y solidez defensiva durante toda la noche, lo que permitió a los daneses conseguir una victoria histórica en el grupo A4. El duro revés llegó en una noche emotiva en la que se rindió homenaje a la leyenda retirada Cristiano Ronaldo.

Palhinha admite que «casi todo salió mal»

El centrocampista Joao Palhinha no eludió las críticas al pésimo rendimiento del equipo y admitió que la plantilla no estuvo a la altura de sus exigencias habituales. Según RTP, Palhinha expresó su frustración, aunque mantuvo intacta su confianza en la capacidad de reacción del vestuario.

«Casi todo salió mal. Fue una noche sin inspiración, es muy complicado. Les pusimos las cosas demasiado fáciles y, así, es fácil que te castiguen. Dinamarca mereció ganar el partido de hoy. Tenemos otro partido el martes en Gales y queremos ganarlo», declaró Palhinha.

La confianza se mantiene pese a las grandes expectativas

Tras ganar sus cuatro primeros partidos en la Liga de Naciones de la UEFA, Portugal había elevado considerablemente las expectativas antes de este tropiezo. Palhinha subrayó que una mala noche no define toda su trayectoria a las órdenes de Jesus.

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«En los cuatro partidos anteriores dejamos el listón muy alto y todo el mundo tenía esperanzas, pero tenemos otro partido el martes. No éramos el mejor equipo cuando ganamos esos cuatro partidos, y la selección reaccionará el martes».

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A por el primer puesto en Cardiff

Pese a la contundencia del marcador, Portugal sigue al frente del grupo A4 con 12 puntos, tres más que Dinamarca. Palhinha se mostró plenamente confiado antes del decisivo último partido de la fase de grupos contra Gales en Cardiff.

«No tengo ninguna duda de que aseguraremos el primer puesto». Palhinha tendrá que seguir el partido de Cardiff desde fuera del campo por sanción tras recibir una tarjeta amarilla.