"Qué gran actuación, Ter. Me alegra mucho cómo has luchado para volver. Eres realmente un luchador", dijo el exentrenador del Barça sobre quien fuera en su día su número uno tras el pitido final y subrayó: "Casi perdemos por tu culpa".

El guardameta, de 34 años, firmó nada menos que nueve paradas en 90 minutos y tuvo una influencia decisiva para que Oranje no se marchara finalmente como vencedora. Al final, la Elftal registró un valor de goles esperados claramente por encima de tres, mientras que el equipo de la DFB, con un tanto, sacó estadísticamente el máximo rendimiento posible. Pero toda la verdad también incluye que ter Stegen cometió una que otra imprecisión.

En los saques de esquina del equipo de Xavi, casi siempre de muchísimo peligro, el portero del Ajax de Ámsterdam mostró grandes problemas para dominar el área y pudo darse por afortunado de que, a raíz de ellos, dos goles no subieran al marcador por faltas neerlandesas. También en el juego de pases, ter Stegen se mostró inusualmente errático. Sobre todo, su espeluznante error en la entrega en el minuto 42 debió ser castigado, cuando le puso el balón directamente en los pies a Cody Gakpo.

Especialmente en la segunda mitad, ter Stegen tuvo, con sus paradas, una contribución clave para que Klopp no debutara con una derrota al frente de la DFB. Hasta en cuatro ocasiones salvó brillantemente sobre la línea antes de que, en el gol encajado al final, obra de Gakpo, no pudiera hacer nada.

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¿Es ter Stegen ahora el número uno de Jürgen Klopp?

Así, queda una actuación con luces y sombras, después de que Klopp hubiera elegido por el momento a ter Stegen como sucesor del Manuel Neuer que volvió a retirarse. Detrás del "eterno" número dos de la portería alemana queda un largo periodo de sufrimiento que, en última instancia, también le costó la participación en el Mundial 2026. Varias lesiones frenaron a ter Stegen en los últimos años. Además, el técnico del Barça, Hansi Flick, lo había relegado al inicio de la pasada temporada, antes de que en invierno llegara una cesión al Girona FC, donde una grave lesión de espalda volvió a frenarlo temporalmente. En verano, el Barça llegó a un acuerdo con el Ajax para una nueva cesión.

Flick había sucedido en Barcelona a Xavi, de quien los catalanes se separaron en el verano de 2024 tras cerca de dos años y medio en el cargo. Bajo el mando del antiguo centrocampista de clase mundial, ter Stegen era titular indiscutible. Además, ambos compartieron campo con la Blaugrana en la temporada 2014/15.

En el segundo partido del parón internacional XXL, el domingo ante Grecia, todo apunta a que ter Stegen volverá a estar bajo palos. Las alternativas de Klopp en su "primera" convocatoria son Finn Dahmen (FC Augsburgo) y Alexander Nübel (Besiktas).

En cambio, ter Stegen no está previsto para el partido contra Serbia ni para la vuelta en Grecia. Además de Dahmen, que se queda con el equipo, Noah Atubolu (Eintracht Fráncfort) y Jonas Urbig (Bayern de Múnich) forman parte de la segunda convocatoria.