El Borussia Dortmund tiró la casa por la ventana el pasado mercado de verano y gastó en total más de 100 millones de euros en nuevos jugadores. Entre ellos destacaron los dos prometedores talentos griegos, fichados por cifras elevadas: Konstantinos Karetsas (30 millones de euros) y Giannis Konstantelias (26 millones de euros). Konstantelias sufrió una rotura del ligamento cruzado nada más comenzar la temporada, mientras que Karetsas arrastra una lesión de ligamentos. Su participación ante el Bayern de Múnich el sábado sigue en duda.

El BVB también se rascó el bolsillo por Joey Veerman y Joane Gadou, por quienes pagó otros 22 y 19,5 millones de euros, respectivamente. Además de estos fichajes destacados, el Dortmund se había asegurado mucho antes los servicios de dos grandes talentos sudamericanos: Kaua Prates y Justin Lerma. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con los fichajes de más renombre, apenas se ha hablado de los dos jóvenes desde su incorporación. ¿Cuál es su situación actual y qué ha pasado desde que ficharon por el BVB?

¿Cuál es la situación actual de Justin Lerma, fichaje del BVB?

Que ambos hayan quedado algo en el olvido últimamente se debe, sobre todo, a la mala suerte con las lesiones. Los dos están de baja en estos momentos, aunque la situación de Lerma es especialmente complicada. El traspaso del ecuatoriano de Independiente del Valle al Dortmund ya se había acordado en 2024. Sin embargo, la operación, de unos cuatro millones de euros, no se completó hasta el pasado verano, cuando el centrocampista ofensivo cumplió 18 años.

Sus primeros pasos en su nuevo club fueron prometedores. Durante la pretemporada, Lerma disputó sus primeros minutos en el amistoso contra el Rot-Weiss Oberhausen, de la Regionalliga, y marcó un gol en la victoria por 3-1. Su buen debut alimentó las esperanzas de que se adaptara rápido y con éxito al BVB.

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Sin embargo, el atacante no logró repetir esa actuación en los siguientes amistosos ante el Fortuna Düsseldorf (1-2), el Cerezo Osaka (0-1) y el FC Tokyo (1-0). Después fue perdiendo protagonismo. En los dos últimos partidos de preparación, contra el Arsenal FC y la Roma, Lerma fue el único profesional de la convocatoria que permaneció en el banquillo durante los 90 minutos en ambos encuentros.

El entrenador Niko Kovac ya había pedido paciencia entonces y explicó la situación del joven ecuatoriano: «No podemos poner a jugar a todos. Todavía necesita tiempo y eso es completamente normal. Tiene dificultades con el idioma. Si te fijas en él, todavía es algo delgado, así que tenemos que ayudarlo a ganar algo de peso o trabajar en su condición física. El chico forma parte del equipo como todos los demás».

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Lesión muscular: ¿cuándo volverá Justin Lerma?

A finales de agosto, Lerma tuvo por fin la oportunidad de acumular más minutos. Jugó con el equipo sub-19 del BVB contra el Fulham FC en la Premier League International Cup y volvió a marcar. Pero aquel momento de alegría tuvo un sabor amargo: apenas unos minutos después de su gol, el ecuatoriano se llevó la mano al muslo derecho y tuvo que ser sustituido por una lesión muscular. El BVB nunca comunicó un diagnóstico preciso, pero de aquello ya hace dos meses y Lerma todavía sigue de baja.

Por tanto, aún no ha podido debutar con el primer equipo. Tampoco está claro cuándo podrá regresar al terreno de juego. El director general deportivo, Lars Ricken, explicó recientemente: «Tiene una lesión muscular y no estará disponible hasta nuevo aviso». No dio una fecha concreta para su vuelta.

Kovac también pide cautela y no quiere correr riesgos innecesarios durante su recuperación: «Lo de Justin fue una lesión muscular. Hay que tener cuidado de no precipitarse para que el músculo no vuelva a romperse en el mismo lugar. Estamos trabajando en su recuperación con prudencia y no vamos a hacer pronósticos apresurados».

Gran competencia en el BVB: ¿se irá Justin Lerma en invierno?

Pero incluso si Lerma recupera pronto su plena forma física, ya le espera el siguiente reto. La competencia es grande tanto en el centro del campo como en la banda izquierda, donde también puede jugar el ecuatoriano. Para hacerse un hueco de forma estable en el BVB, tendría que imponerse a rivales de renombre como Konstantelias, Karetsas (si ambos se recuperan), Ethan Nwaneri, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, Maximilian Beier, Fabio Silva, Marcel Sabitzer y Felix Nmecha. Por ese motivo, ya en septiembre circularon informaciones de Ruhr Nachrichten y WAZ según las cuales los responsables del Dortmund estarían estudiando una cesión de Lerma en invierno.

A esto se suma que Lerma no puede jugar con el equipo sub-23 del BVB. Así, pierde una vía importante para recuperar ritmo de competición en la Regionalliga tras su lesión. Por ahora, su única opción para sumar más minutos sería volver al equipo sub-19.

Kaua Prates debuta con el BVB ante el HSV

El Dortmund invirtió aún más en Prates que en Lerma. Se acordó un traspaso fijo de siete millones de euros, al que podrían añadirse otros cinco millones en variables. El BVB fichó al brasileño del Cruzeiro Belo Horizonte, de primera división, y le firmó un contrato hasta 2031. En el caso de Prates, ambas partes también habían llegado a un acuerdo seis meses antes de que se concretara el traspaso. El lateral izquierdo llegó al Dortmund el pasado verano, con 18 años.

En lo deportivo, su comienzo en el BVB fue algo más positivo que el de Lerma, aunque tampoco todo salió según lo previsto. Prates llegó a Dortmund con una lesión en el muslo y por ello se perdió tanto el inicio de los entrenamientos como la gira por Asia. Finalmente, disputó sus primeros minutos con su nuevo equipo en los amistosos contra el Arsenal y la Roma.

A diferencia de Lerma, Prates ya pudo jugar un partido oficial con el primer equipo. Debutó a finales de agosto en la victoria por 2-0 ante el Hamburger SV en la Bundesliga y disputó seis minutos como lateral izquierdo. Después llegaron otras breves apariciones: jugó 32 minutos en el triunfo por 5-0 ante el HEBC Hamburg en la primera ronda de la Copa de Alemania y otros ocho en la victoria por 3-2 frente al Villarreal CF en la Liga de Campeones.

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Kaua Prates afronta un problema similar al de Justin Lerma

Después, el internacional brasileño sub-20 figuró casi siempre, al menos, en la convocatoria para los partidos de Bundesliga. Sin embargo, no ha vuelto a sumar minutos desde el encuentro contra el HSV. Prates solo se quedó fuera de la convocatoria ante el VfB Stuttgart y, más recientemente, ante el Eintracht Frankfurt. Mientras que su ausencia contra el Stuttgart se debió a otros motivos, contra el Frankfurt volvió a ser baja por lesión. De nuevo le causó problemas una lesión muscular.

Al menos, ahora hay motivos para el optimismo en ese aspecto: Prates ha vuelto a entrenarse de forma individual. Así, la «bestia defensiva», como lo describió el periodista deportivo brasileño Joaquim Viana en SPOX , podría volver pronto a ser una opción para el entrenador Niko Kovac.

Pero Prates también se enfrenta a una gran competencia en el BVB. El brasileño es polivalente en defensa y puede jugar tanto de lateral izquierdo como de central, además de actuar por la banda izquierda. Como central, apenas tendrá oportunidades por detrás del consolidado cuarteto formado por Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joane Gadou y Ramy Bensebaini. Además, el capitán Emre Can volverá en algún momento, y también están Luca Reggiani y Filippo Mane.

En el lado izquierdo, Daniel Svensson es, por lo general, un fijo, aunque a Kovac también le gusta recurrir a Maxi Beier, reconvertido en carrilero.

Por eso, el primer objetivo de Prates será adaptarse paso a paso al nivel y a las exigencias del BVB y aumentar sus minutos de juego. Su polivalencia podría acabar siendo una ventaja decisiva a lo largo de una temporada larga y exigente.