Habría hecho falta mucha imaginación para creérselo, pero Niko Kovac, como ya podía intuirse entonces y hoy se sabe, simplemente había dicho una tontería. El pasado enero, al entrenador del Borussia Dortmund le preguntaron por Salih Özcan, que en su cuarta temporada en el BVB solo había disputado cuatro breves partidos, con un total de 21 minutos, hasta el parón invernal.

Kovac incluyó a Özcan entre los jugadores de su plantilla «que han tenido muchos menos minutos de los que merecían» y lo atribuyó a la gran competencia en el centro del campo del Dortmund. Para el mediocentro defensivo no era un fenómeno nuevo. Ya en la temporada anterior, durante la que estuvo cedido un tiempo al VfL Wolfsburgo, apenas había tenido oportunidades.

«Me imagino y creo que en el futuro tendrá muchos más minutos que en la primera parte de la temporada», dijo Kovac sobre Özcan hace algo más de nueve meses, para sorpresa de quienes seguían al equipo. Pero sus palabras no se tradujeron en hechos. La competencia por un puesto tampoco había cambiado para Özcan. Es cierto que los 53 minutos que acabó jugando en la segunda mitad de la temporada fueron más del doble que antes, pero seguramente no eran lo que el futbolista esperaba al escuchar las declaraciones de Kovac.

Por eso, desde hacía mucho tiempo era un secreto a voces que Özcan y el BVB separarían sus caminos en cuanto expirara el lucrativo contrato de cuatro años que firmó en 2022. Y hay que reconocer que, pese a los poquísimos minutos que había jugado en los últimos años, el jugador de 28 años encontró un buen destino.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Salih Özcan con el Besiktas?

Özcan firmó a principios de julio con el Besiktas de Estambul hasta 2029. Ya antes había sorprendido que lograra subirse al tren de la selección turca para el Mundial con solo 74 minutos disputados en la temporada 2025/26. En la fase final jugó dos partidos y completó el tercero de la fase de grupos, en la victoria por 3-2 ante Estados Unidos.

Pero en Turquía, el futbolista nacido en Colonia goza de una consideración muy distinta a la que tiene en Alemania, donde su estrella había perdido brillo últimamente. A su llegada al Bósforo, Özcan fue recibido con entusiasmo como fichaje procedente de un club de la Champions League que había alcanzado la final apenas dos años antes.

Como muchos fichajes antes que él, Özcan tuvo que pasar por la tradicional ceremonia de bienvenida en la terminal internacional del aeropuerto. Escoltado por una multitud de directivos del club, empleados de seguridad y guardaespaldas, recorrió el edificio mientras numerosos aficionados del Besiktas lo saludaban. Salih posó ante las cámaras con una bufanda, hizo el característico gesto del águila del club y animó a los seguidores a cantar.

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Salih Özcan se convierte enseguida en titular en el Besiktas

«Esperaba con muchas ganas este día. Formar parte del Besiktas me llena de orgullo», dijo entonces Özcan. «Estoy deseando salir al campo. Lucharemos por el club. Queremos ser campeones y clasificarnos para la Champions League».

Sin embargo, con cinco victorias en ocho partidos de liga y 15 puntos, el cuarto clasificado de la pasada temporada ha firmado un inicio de campaña acorde con lo esperado. Antes de la jornada estaba a cuatro puntos del defensor del título, el Galatasaray. El otro rival de la ciudad, el Fenerbahce, también aventajaba por solo un punto al Besiktas, que recibe al Basaksehir el lunes por la tarde en un duelo entre vecinos.

En lo personal, Özcan sí debe de valorar de forma especialmente positiva su comienzo en Estambul, más aún si se recuerda el escaso tiempo de juego que había tenido en el BVB. Ya ha disputado 17 partidos oficiales: fue titular en 15 de ellos y jugó los 90 minutos en diez ocasiones.

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Salih Özcan: ya ha jugado casi el doble de minutos que en dos años en el BVB

Los 1.311 minutos que acumula hasta ahora son casi el doble de los que disputó en los dos últimos años juntos en Dortmund. Y hay más: Özcan es, junto al portero Alexander Nübel, uno de los dos únicos jugadores que han sido titulares en los ocho partidos de la Süper Lig. Solo el guardameta internacional alemán suma más minutos que Özcan a las órdenes del nuevo entrenador, Vincenzo Italiano, llegado del Bolonia. A ello se añaden cuatro partidos con la selección turca en la Liga de Naciones, tres de ellos como titular.

Ante una carga de partidos que durante mucho tiempo le había resultado desconocida, también en Turquía ha sorprendido la frecuencia con la que juega Özcan y, sobre todo, lo bien que lo está haciendo. Para el técnico Italiano es una pieza fija del trío del centro del campo que forma con el capitán Orkun Kökcü y Junior Olaitan, que juega casi siempre.

Özcan ha destacado en varios encuentros por las cualidades que siempre se le han conocido: gran entrega, agresividad en los duelos y mucho despliegue físico. «Trabajo constantemente. Juegue poco o mucho, no paro», dijo Özcan sobre el cambio radical de su situación en el Besiktas. «Todavía estoy en una buena edad y me queda mucho por aprender. Por eso escucho muy atentamente a nuestros entrenadores. Eso tiene una gran influencia en mí».

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Salih Özcan lleva casi cinco años esperando un gol propio

Tras diez victorias en los doce primeros partidos oficiales de la temporada, la buena racha del histórico club de la capital se ha frenado un poco últimamente. En sus cinco últimos encuentros ha cosechado dos derrotas y dos empates. Dolieron especialmente las derrotas ante el sorprendente recién ascendido Amed SK (¡actualmente segundo!) y el Trabzonspor, dos equipos que están por delante del Besiktas.

En la Europa League, Italiano dejó por primera vez a Özcan fuera del equipo para darle un respiro. Pero el plan no salió bien en el reciente empate 2-2 contra el Crystal Palace: la lesión de Fabio Miretti obligó a darle entrada pronto, en el minuto 39.

Özcan no necesitó mucho tiempo para entrar en juego: apenas siete minutos después, dio la asistencia para el 1-0 provisional de Wilfred Ndidi con un magnífico pase largo al estilo de un quarterback. Ahora, en el plano personal, solo le falta lo que tampoco consiguió en sus 96 partidos con el BVB: marcar un gol. Esa sequía es probablemente uno de los pocos puntos negativos de su presente. Su último gol a nivel de clubes fue el 4 de diciembre de 2021, con el 1. FC Colonia en el Bielefelder Alm.

Salih Özcan: sus estadísticas en el BVB