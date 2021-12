Casemiro: "¿Vinicius? Mbappé es compatible con cualquier jugador del mundo"

El Real Madrid se enfrenta este martes al Inter de Milan en el Santiago Bernabéu en el primer duelo entre ambos en el feudo madridista en 35 años. El equipo blanco se juega el primer puesto ante los italianos, el cual asegurarán de ganar. En la previa del partido, comparecieron Carlo Ancelotti y Casemiro.

Casemiro

Cómo afrontan el partido. "Encaramos el partido como siempre, con mucha seriedad y mucho respeto. Nos jugamos el primer puesto. El Inter es un gran equipo. Sabemos que es el actual campeón de la liga italiana y será un partido muy difícil".

Rotaciones en el centro del campo. "Es un tema que se habla, es un tema del que se preocupa todo el mundo. Pero tenemos a Pintus que hace un gran trabajo, la comisión técnica que está pendiente de todo... es importante tener una gran plantilla, Camavinga que viene muy bien, Valverde está increíble, Isco puede jugar en el medio... es importante tener una buena plantilla para ganar títulos".

Vinicius y Militao. "En el Real Madrid la exigencia es la más alta del mundo, tengas 18 o 35 años. Por eso somos el mejor club del mundo. Lo que siempre le digo a ellos, que son jóvenes, que vienen de Brasil dónde hay otro tipo de fútbol... es que disfruten del momento. Lo que los brasileños han conseguido esta temporada es algo increíble, pero hay que tener humildad y seguir disfrutando del momento. Habrá un momento en el que no estarán tan bien y tendrán que seguir trabajando".

¿Cansancio? "Soy bueno pero no soy un robot".

El salto de Vinicius esta temporada. "Para nosotros es un privilegio tenerle con nosotros, le digo que disfrute del momento. Cuando él está bien, es importante para nosotros. La diferencia en este año con él es que este año ha tenido partidos que no ha jugado tan bien pero está siendo decisivo como un jugador TOP. Como por ejemplo en el partido con el Sevilla".

¿Vinicius el más desequilibrante del mundo? "Difícil, pregunta difícil, sobre todo porque tenemos jugadores aquí también que son importantes como Karim o Courtois, que está en un momento increíble, Kroos también... es un poco complicado también hablar de jugadores de otras Ligas. Pero sin duda Vinicius está en un momento muy importante de su carrera y ojalá siga así".

¿Euforia por la clasificación liguera? "El Real Madrid te exige estar arriba en la tabla. Siempre trabajamos para estar arriba, es mérito de nuestro trabajo y las ganas que tenemos de encarar cada partido, lo afrontamos como si fuera el último".

Mbappé. "Aunque no es un jugador nuestro y es complicado hablar de un jugador que no es nuestro. Pero es un jugadorazo. ¿Compatible con Vinicius? Es compatible con cualquier jugador del mundo. Pero no es jugador nuestro, no podemos estar hablando todo el día de un jugador que no es nuestro, pero es un gran jugador".

Cambio atrás con Militao y Alaba. "Sergio Ramos y Varane marcaron una época en el Real Madrid, lo ganaron todo en este club. Pero Militao y Alaba han encajado muy bien, están jugando muy bien. Militao está increíble y ya nos imaginábamos que iba a jugar muy bien. Nacho también está muy bien, tenemos a Vallejo en la plantilla, Courtois está muy bien... Alaba y Militao están a un gran nivel, por eso son titulares en este equipo".

Relación con Ancelotti. "Es una persona a la que admiro mucho. Se habla mucho de él en la primera etapa pero también estaban Xabi Alonso, Khedira... he aprendido mucho con él. Cuando un icono del fútbol como Ancelotti tiene palabras bonitas para ti, te quedas muy contento".

Carácter de Ancelotti. "Tiene muchas ganas de demostrar que es un entrenador TOP, el y su staff técnico. Las ganas que nos transmiten en cada partido, cuando ganamos ya están pensando en ganar el siguiente... sinceramente me ha sorprendido porque llevan muchos años en el mundo del fútbol por las ganas que tienen de ser los mejores del mundo".

La baja de Benzema. "La baja de Karim es complicada, es el mejor nueve del mundo. Pero tenemos a Jovic, a Mariano... ¿Camavinga? No podemos meterle mucha presión, tiene sólo 18 años. A veces tiene demasiada prisa, a veces se equivoca, pero es normal. Es un jugador que ya es presente del club."

Ancelotti

¿Se imagina levantando la 14ª en mayo? "Ahora mismo no tengo esta idea en la cabeza, tengo en la cabeza seguir con este momento que es bueno. El partido de mañana lo queremos jugar porque es un partido en el Bernabéu, contra un rival fuerte, de Champions... llegar al final de esta competición es muy difícil pero es el objetivo. Si quieres ganar la Champions primero tienes que llegar a la final".

Palabras de Varane. "El Real Madrid ha llegado a ser el mejor equipo del mundo por esta exigencia. Cuando ganamos La Décima la celebramos pero no nos quedamos ahí, es lo que pide este club y es lo que pide esta afición".

¿El Real Madrid favorito a la Champions? "Se puede competir con todos los equipos por la calidad y la experiencia que tenemos. Si tú quieres ganar esta competición te tienes que enfrentar a los mejores equipos. Da igual si te enfrentas a un equipo grande en octavos o en cuartos, hay que ganar. No sé si ganaremos, porque eso no lo puedo saber, pero sí competiremos.

Palabras de Casemiro. "Pienso que tengo un cuerpo técnico muy joven que tienen mucho entusiasmo. Ganas de aprender, de hacer algo nuevo... podemos compaginar las ganas que tienen ellos y la experiencia que tengo yo".

Militao. "Tiene una calidad TOP, es muy fuerte de cabeza, muy fuerte en el uno contra uno. Lo que ha mejorado es en hacer pareja con Alaba y junto al resto de la defensa".

El artículo sigue a continuación

Sus dos etapas en el Real Madrid. "Muy complicado de comparar. En mi segundo año no tuvimos éxito pero estuvimos muy cera. Es muy difícil comparar años distintos. Aquel año perdimos a Modric por una lesión importante y se perdió muchos partidos. No es fácil comparar un año con otro".

El partido con el Inter. "Es un partido de prestigio para nosotros. Jugamos contra un equipo que lo está haciendo muy bien, está jugando bien al fútbol... nos jugamos la primera plaza, que es importante, y jugamos en nuestro estadio con nuestra afición. Son tres motivos importantes para ver un partido que va a ser interesante".

Alaba. "Es un jugador inteligente, se ha adaptado muy bien. Quería jugar en este equipo y lo está haciendo muy bien. Como es muy inteligente se combina muy bien con el resto de los defensas".