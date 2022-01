Casemiro, el único fijo de un Tite que no da su brazo a torcer con los brasileños del Real Madrid

La selección brasileña de fútbol, y más en concreto su seleccionador Tite, no están por la labor de soltar a los futbolistas del Real Madrid antes de que finalice la concentración del conjunto carioca. Ahora mismo la sensación es que tienen prácticamente imposible disputar el encuentro de Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao del jueves 3 de febrero.

Juninho Paulista, coordinador de la selección brasileña, lo dejó bastante claro esta pasada noche en 'El Larguero'. "Los jugadores estarán con nosotros hasta el final del período, es decir, hasta el 2 de febrero. Depende de cómo jueguen el partido, discutiremos si jugarán el segundo o no".

La canarinha juega a las 01:30 hora española de la madrugada del martes al miércoles ante Paraguay en Belo Horizonte. Tal y como ha explicado el Diario AS, el Real Madrid ha conseguido al menos que la Confederación Brasileña de Fútbol flete un chárter para que los cuatro jugadores, es decir, Militao, Casemiro, Rodrygo y Vinicius, puedan volar según finalice el partido para estar en Madrid el miércoles y poder desplazarse el jueves por la mañana junto al resto del equipo.

Será decisión de Ancelotti alinearles o no, aunque todo apunta a que Vinicius casi seguro será titular, pues está sancionado para el partido del siguiente fin de semana ante el Granada.

Casemiro, el único indiscutible

Tite, hasta la fecha, ha demostrado confiar poco en Vinicius, Rodrygo y Militao. Casemiro es el único titular indiscutible de los jugadores madridistas. El centrocampista ha sido titular en todos los partidos en los que ha estado disponible y solo se ha perdido partidos por COVID o por lesión. En la Copa América disputó todos los partidos excepto uno.

El artículo sigue a continuación

Todo lo contrario pasa con los otros tres. Rodrygo no iba convocado con Tite desde noviembre de 2020, eso lo dice todo. Vinicius, pese a su excepcional temporada, solo ha disputado cuatro partidos en las últimas fechas FIFA, jugando solamente un partido completo. Además, en la Copa América, no fue titular en ningún encuentro y solo jugó cuatro partidos. Militao, en cambio, ha jugado bastante más que Vinicius y Rodrygo, pero aun así no termina de ser titular indiscutible. De hecho, fue suplente y no jugó ante Argentina en la final de la Copa América (la pareja de centrales fue Marquinhos y Thiago Silva).

Quizás por ello, para estos tres futbolistas esta fecha FIFA sea más importante de lo que muchos aficionados madridistas piensan, pues se están jugando ser importantes en el Mundial de Qatar, para el cual Brasil está ya clasificada desde hace meses. Sobre todo Militao y Vinicius necesitan convencer a Tite de que pueden ser titulares en esta canarinha.