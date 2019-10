Casemiro desvela la promesa que le hizo Zidane y que se ha cumplido al 100%

Casemiro vive una gran etapa como futbolista, asentado como titular indiscutible en el y en . En su charla con Jorge Valdano para el programa de Movistar + Universo Valdano repasa su trayectoria como futbolista y el futuro de un jugador indispensable.

#PremierLeague

El artículo sigue a continuación

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

En unos primeros fragmentos que han salido a la luz explica cómo fue su relación con Zidane al conocerse y qué le dijo el francés que hasta la fecha se ha cumplido.

“”Los cinco primeros partidos no había jugado con Zizou y me pregunté: '¿Qué pasa con este? Pero si este hablaba muy bien de mí'. Fui a su despacho. Le dije 'míster, estamos en enero, yo quiero tener protagonismo, quiero jugar'. Y yo me acuerdo muy bien de lo que me dijo: "Case, tú tranquilo, que tú cuando empieces a jugar no vas a dejar de jugar nunca más".