Casemiro: "Cometimos errores pero la eliminatoria no está decidida"

El centrocampista asumió la reponsabilidad tras dejarse remontar pero advierte que "antes hay que pensar en el Barcelona".

Casemiro atendió a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones tras perder por 1 a 2 ante el en la ida de los octavos de final de la .

¿Eliminatoria decidida? "La eliminatoria no, si hay un equipo capaz de remontar esto es el Madrid. Pero creo que ha sido clave que hicimos 75 minutos espectaculares, contra un gran equipo, y 15 minutos en los que no hicimos lo que debíamos hacer. Y nos remontaron. No está acabado, pero hay mucho trabajo por delante".

Explicaciones . "Hicimos 75 minutos espectaculares y luego no hemos tenido la intensidad, el control del partido, nos echamos atrás y ellos son un gran rival, llegaron dos veces y nos marcaron. No hay excusa, el fin de semana tenemos un partido complicado contra el . Hay que empezar a pensar en ello".

Clásico . "El City ya es pasado, hay que pensar en el Barcelona, toca descansar, viene un partido complicado. Hemos cometido errores que no podemos cometer en adelante. Fueron 15 minutos en los que no hicimos las cosas bien".

¿Empujón de Gabriel Jesus a Ramos? "El VAR está para eso, si no lo ha visto no podemos decir nada. Dice ha sentido un empujón… Para eso está el VAR, para ayudar al fútbol.

Cómo remontar . "Primero hay que pensar en el Barcelona, sabemos que va a ser muy difícil el partido en . Pero hay que pensar en el Barcelona".