El lateral español Dani Carvajal expresó su gran felicidad por sus primeros días en el Getafe, durante su presentación oficial este viernes como el último fichaje del equipo.

Carvajal dejó el Real Madrid al final de la temporada pasada con la conclusión de su contrato, y no se incorporó a ningún club pese a señalar en la conferencia de hoy que había recibido otras ofertas de clubes con capacidad económica para jugar la Liga de Campeones.

Carvajal habló sobre los detalles de su llegada al equipo y dijo, según recogió el diario español "Marca": "Lo primero que quiero decir es que estoy muy feliz de estar aquí hoy, y estoy agradecido al consejo de administración y al presidente por esta oferta. Creo que el sentimiento fue mutuo, y por eso estoy aquí como jugador del Getafe".

El jugador explicó su situación tras la finalización de su contrato con el Real Madrid y añadió: "Mi idea era buscar un cambio de aires, ir a un país más exótico u otras ligas para vivir nuevas experiencias, pero no se dieron las condiciones ideales. Al final, mi vida es el fútbol, soy un apasionado de este deporte y tengo ganas de competir y de participar, especialmente después de dos años de lesiones en los que no pude lograr la continuidad que quería".

El lateral español continuó hablando sobre su elección del Getafe: "Cuando llegó la oferta, cumplía todos los requisitos que buscábamos mi familia y yo, por lo que fue una decisión muy fácil. En cuanto a la cláusula de rescisión, la idea es quedarse toda la temporada, y no tenemos la opción de marcharnos en invierno a menos que alguien pague 50 millones".

Sobre el desarrollo de las negociaciones, explicó: "Ha sido una semana llena de negociaciones y de valorar opciones para cerrar el contrato. No dependía solo de mí y del club, sino que también estaba el límite salarial de LaLiga, un factor que hizo la situación algo más complicada, pero lo resolvimos y estamos contentos".

Y sobre enfrentarse a su anterior equipo, el Real Madrid, agregó: "La verdad es que lo único que imagino es que el entrenador me ponga el lunes y volver a jugar. Eso es lo que me pasa por la cabeza ahora y no me voy a preocupar por las cosas que puedan ocurrir en el futuro. Quiero jugar y tengo muchas ganas de estar en el campo; sé que suena a cliché, pero es cierto".

Carvajal también reveló que rechazó otras ofertas, señalando: "Recibí ofertas de grandes clubes europeos para jugar la Liga de Campeones, pero hoy, con 34 años, la prioridad sigue siendo mi mujer y mis hijos, y este proyecto me motivó mucho".

Sobre lo que puede aportar al equipo, dijo: "No me gusta definirme ni decir cómo puedo ayudar; prefiero dejar que el entrenador me lo pida y seguir sus órdenes. Pero con los jugadores jóvenes, me gustaría hacer el papel de veterano y de jugador con experiencia e intentar ayudarles, porque hay jugadores con cualidades muy buenas que se pueden aprovechar".

También se refirió a la participación de España en el último Mundial, que conquistó y en el que él no estuvo en la lista, afirmando: "Lo viví como cualquier otro aficionado. Todo el mundo sabe lo que significa este país para mí y lo que significa vestir la camiseta de la selección nacional. En el momento en que no se me convoca, eso es todo, pero nunca me negaré a volver a vestir la camiseta de la selección".

Carvajal cerró sus declaraciones comentando su despedida del Real Madrid y sus nuevas ambiciones, al decir: "Creo que ese capítulo se cerró el pasado mayo, cuando tuve esa despedida increíble. Quiero dar las gracias a toda la afición; fue uno de los días más felices de mi vida porque vi el reconocimiento que me brindó el estadio Santiago Bernabéu. Ahora no tengo dudas, me han recibido aquí con los brazos abiertos, y el único objetivo es ayudar y asegurar nuestra posición en la Liga, y por qué no soñar con objetivos mayores tanto en la Copa como en la Liga Conferencia Europa".