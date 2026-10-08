Carvajal pone una extraña condición para fichar por el Getafe

Un informe español aseguró este jueves que Dani Carvajal, exestrella del Real Madrid, puso una extraña condición para fichar por el Getafe.

Carvajal tiene derecho a incorporarse a cualquier club, sin estar sujeto a los periodos de fichajes, en condición de agente libre, tras la finalización de su contrato con el Real Madrid al término de la temporada pasada.

Según la radio "Marca", se dice que el jugador está dispuesto a aceptar una reducción de su salario para vestir la camiseta del Getafe, pero con la presencia de una cláusula no negociable en su contrato.

Esta cláusula tiene que ver con su futuro, y establece que, si recibe una oferta de cualquier equipo durante el próximo mercado de invierno, y está interesado en ella, podría marcharse.

Dicho de otro modo, podría firmar un contrato, si todas las partes están de acuerdo, que permita al jugador y al Getafe permanecer con el club únicamente durante tres meses, que es el tiempo restante antes de que se abra la próxima ventana de fichajes de verano. Sin embargo, esto no parece agradar al Getafe, pues, según la fuente mencionada, aumenta la intensidad de la discrepancia entre ambas partes.



