Carvajal saca la caña para poner líder al Real Madrid

Un remate del lateral dio los 3 puntos a los blancos, después de que Ramos les adelantase y Pérez empatase para el Alavés

EDITORIAL

El consiguió una victoria de oro en el campo del Deportivo . El equipo entrenado por Zidane consiguió gracias a la estrategia y la conexión entre Kroos y Ramos

Zidane afrontaba el partido con bajas muy importantes, como la de Hazard, aunque solo estará 10 días fuera. Además, hizo muchos cambios en el once, dejando en el banquillo a Fede Valverde, la gran revelación de la temporada.

Tras un inicio con mucha intensidad, en el que no se pitó un penalti a Aleix Vidal, el Real Madrid tuvo una gran ocasión con Bale y Ximo Navarro, que cabeceó al palo un disparo del galés, que pudo ser el primer gol. La imagen merengue era completamente distinta a la de hace un mes: dominando, con alegría y un buen juego, en resumen, entretenido. Un lavado de cara importante para el cuadro blanco.

La presión y el robo en campo contrarios fue otra de las claves... El Madrid recuperó muchos balones gracias a la intensidad de sus jugadores, más metido en el encuentro que su rival. Es por ello que generaron tantas ocasiones el cuadro blanco, con un Isco más activo que nunca, asumiendo sus responsabilidades, con un Bale metido en el partido, con algunos detalles de calidad...

Sin embargo, la falta de contundencia de cara a puerta estaba empezando a pasar factura a un Real Madrid muy superior. A medida que avanzaban los minutos, el cuadro blanco no terminaba de romper la imbatibilidad de Pacheco, que se hizo fuerte para no dejar pasar ningún lanzamiento de los atacantes blancos, que no eran capaces de batirle.

Hasta el minuto 51. Una falta medida de Kroos acabó en la cabeza de Sergio Ramos, que mandó el balón a la red y adelantó por fin al cuadro de la capital de en Mendizorroza. El tanto despertó al Alavés, que fue a por el empate, sin suerte, y reclamando acciones polémicas que tuvieron al central como protagonista. El camero cometió un penalti que convirtió Lucas Pérez para empatar el encuentro.

Sin embargo, poco dura la alegría en la casa del pobre, como dice el refrán. En el 68', Carvajal comienza una jugada que termina en un cabezazo de Isco al palo y el lateral, atento cuál Raúl, caza el remate y pone el 1-2 en el marcador de Mendizorroza.

A pesar de los intentos locales, y que el equipo blanco tuvo el 1-3 en un par de ocasiones, el marcador no se movió y ya hay nuevo líder en la Liga: el Real Madrid.