Carvajal: "¿Morata al Atlético? Me alegro, pero ojalá no nos haga gol en dos semanas"

"Espero que le vaya bien con la confianza que le darán en el Atlético. Más que un rival es un amigo", dijo el lateral del Real Madrid.

Dani Carvajal es uno de los jugadores del Real Madrid que hablaron en zona mixta de Cornellá, donde los blancos ganaron 2-4 al Espanyol por la jornada 21 de LaLiga. Allí, en Barcelona, el lateral derecho del conjunto capitalino se refirió, entre otras cosas, al inminente fichaje de su amigo Álvaro Morata por el Atlético de Madrid.

La mejora del equipo: "Creo que sin balón estamos siendo más intensos, y al final nos hace tener más frescura. Si vamos rápido al rival, el rival corre más y llega más fatigado al final del partido, puede ser una de las claves. Hubo fases de la temporada que teníamos dudas, no sabíamos muy bien si presionar o no. Ahora no hay dudas y se nota.

El nivel de Benzema: "Lleva demostrando mucho tiempo lo bueno que es, pasa que no somos máquinas. Todos fallamos, y todos sabemos el nivel al que puede llegar".

El fichaje de Morata por el Atlético: "Hablé con él hace semanas, cuando había rumores, y me dijo que no tenía nada cerrado. Al final, él y su entorno son los que mejor saben su situación. Si ficha por el Atleti, me alegro por él, porque más que un rival, Álvaro es un amigo. Me alegro si da ese paso, pero ojalá que no nos haga gol en dos semanas. Espero que le vaya bien con la confianza que le darán en el Atlético".

El 6-2 del Feyenoord al Ajax: "No me dice nada, no lo voy a analizar. Nosotros también sufrimos batacazos en esta temporada y no creo que ellos se fijen en eso".