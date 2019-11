Carvajal da la cara por Bale: "No dudo de su compromiso"

Dani Carvajal pasó por los micrófonos de Radio Marca en este parón por selecciones para repasar varios temas. Uno de ellos fue el caso Bale, quien no se pudo entrenar correctamente con el en el último mes, pero pudo hacerlo con su selección días atrás.

“Es complicado, esta semana tuvo el alta médica para ir con la selección y mira por su país, eso no quiere decir que no mire por nosotros. Yo no dudo de su compromiso y espero que no se vuelva a lesionar y a la vuelta vuelva a estar con nosotros”.