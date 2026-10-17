En el minuto 10 del partido del sábado por la noche, Yamal recibió el balón a unos 30 metros de la portería. Facundo Bernal logró seguirle el ritmo en su arrancada hasta la esquina del área, pero allí la estrella del Barça lo dejó atrás con un movimiento extraordinario en un espacio mínimo.

Yamal aprovechó el espacio que acababa de ganar para sacar, casi sin tomar impulso, un disparo increíble. El zurdazo del jugador de 19 años describió una trayectoria preciosa y entró por la escuadra del segundo palo para adelantar al Barcelona.

El delantero Gabriel Jesus se llevó las manos a la cabeza, asombrado y lleno de admiración. El internacional alemán Karim Adeyemi también se mostró visiblemente entusiasmado con la genialidad de Yamal. Mientras tanto, el entrenador Hansi Flick lo celebraba con euforia en la banda y Yamal, sonriente, se sentaba sobre la valla.

Lamine Yamal y compañía: ¿quiénes son los favoritos al Balón de Oro?

«¡Qué gol!», exclamó el comentarista de DAZN Nico Seepe. Tras una breve pausa, añadió: «Si todavía hacía falta una carta de presentación para el Balón de Oro, aquí hay una». Yamal figura, junto a las estrellas del Bayern Michael Olise y Harry Kane y su compañero en el Barça Rodri, entre los grandes favoritos para ganar el Balón de Oro 2026, que se entregará el 26 de octubre.

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«Asombro e incredulidad en La Cartuja (el estadio del Betis, N. de la R.) ante esta obra de arte de Lamine Yamal», continuó Seepe. «La colocó a la perfección», elogió por su parte el exdelantero de la Bundesliga y exinternacional alemán Benny Lauth, que acompañó la retransmisión del partido en DAZN como analista.

Para Yamal, que en verano había celebrado con España el título mundial, fue ya su noveno gol de la temporada en su undécimo partido entre todas las competiciones. El atacante también ha repartido nueve asistencias y lleva semanas mostrando un gran estado de forma de cara a la entrega del Balón de Oro.