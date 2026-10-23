Gerard Martín escribió un nuevo capítulo de su madurez con el Barcelona, después de imponerse como titular en la prueba europea más difícil de esta temporada ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, pese a que no estaba al 100% de su forma física.

La historia de este destacado rendimiento comenzó en el estadio de La Cartuja, cuando el joven defensa se vio obligado a abandonar el campo. Y aunque las pruebas médicas no revelaron una lesión muscular, la presión de dos partidos en una sola semana generó un clima de inquietud y cautela dentro del cuerpo técnico.

Hansi Flick y su equipo médico estuvieron estudiando la decisión sobre su participación hasta el último momento antes del partido ante el Paris, hasta que la insistencia y el compromiso del jugador zanjaron la situación y le dieron un lugar en el once titular.

Una gesta en el Parque de los Príncipes

Pese a no estar en plena forma y a sufrir algunas molestias, Gerard se negó a perderse el duelo ante el bicampeón de Europa, según el diario español «Mundo Deportivo».

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

El Barcelona ofreció un partido sólido que finalmente perdió, pero el punto brillante fue la actuación de su defensa, que destacó en uno de los partidos más competitivos del continente, demostrando que en apenas dos temporadas y media ha adquirido la experiencia de jugar en los escenarios más exigentes del fútbol mundial.

Y en cifras, Gerard fue un muro infranqueable: terminó el partido con 14 recuperaciones de balón ante una de las líneas de ataque más fuertes del mundo, solo perdió el balón una vez, se hizo con 4 rechaces y recibió dos faltas.

Y lo más importante, según el diario, ganó todos sus duelos terrestres y aéreos, y completó 58 pases con un porcentaje de acierto del 92%, en una actuación completa tanto en defensa como en ataque.

La sexta prueba ante el Real Madrid

Y ahora, el Barcelona entra en sus últimas horas antes del primer Clásico de esta temporada y, salvo cualquier sorpresa inesperada, Gerard Martín volverá a ser titular el domingo.

Será la sexta vez que el defensa se enfrente a su rival, el Real Madrid, en solo tres temporadas, una cifra que resume la confianza que los entrenadores depositan en él.

Su último enfrentamiento fue en el partido que prácticamente decidió el título la temporada pasada, cuando disputó 10 minutos decisivos. En cuanto a su actuación inolvidable, fue en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, cuando logró neutralizar por completo el peligro del brasileño Rodrygo.

Una renovación merecida: el premio a la perseverancia

Esta sorprendente evolución no ha pasado desapercibida en las oficinas de la dirección deportiva. Tras superar la barrera de los 100 partidos con el primer equipo en apenas dos años, Gerard Martín se ha convertido en uno de los pilares del proyecto de Flick.

Y según fuentes del club, el director deportivo Deco trabaja entre bastidores para ofrecer un nuevo contrato al jugador, como recompensa a su notable progreso y a su compromiso. El último contrato que firmó el defensa fue en enero de 2025 y se extiende hasta el año 2028, pero la directiva considera que lo que está ofreciendo ahora merece un nuevo contrato que refleje su condición de uno de los pilares del futuro defensivo del Barcelona.



