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Aumenta la presión sobre el Paris Saint-Germain antes del mercado de invierno, después de que el equipo haya sufrido un nuevo golpe en su línea ofensiva, mientras el club sigue de cerca a varios extremos destacados de Europa.

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El entrenador Luis Enrique ha recibido un duro golpe con la lesión de Désiré Doué, que el sábado sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será operado antes de que termine este mes, por lo que se perderá el resto de la temporada. El equipo ya había perdido al georgiano Khvicha Kvaratskhelia por el mismo motivo el pasado 21 de octubre, lo que significa que dos de sus hombres más destacados en las bandas estarán de baja hasta final de temporada.

Las dos lesiones dejan a la directiva del PSG ante varias opciones para cubrir la baja: recurrir a la llamada «carta comodín», que permite fichar a un jugador que milite actualmente en la Primera o la Segunda División francesa, o esperar a la apertura del mercado de invierno el próximo mes de enero, lo que amplía el abanico de soluciones a disposición del club.

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Luis Enrique habló así de la lesión de Doué: «Es una situación difícil, pero esta es la vida de los futbolistas profesionales. Todavía tenemos opciones en el mercado de fichajes, pero no me gusta ver a mis jugadores lesionados. Si pienso en la mentalidad de Désiré Doué, sé que volverá el doble de fuerte, más fuerte que nunca. No estoy preocupado, son cosas que todo futbolista tiene que superar».

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El técnico español dispone ahora de opciones limitadas en las bandas hasta el mercado de invierno: Mika Godts, Quentin Ndjantou y Magnes Akliouche, además de la posibilidad de devolver a Ferran Torres y Ousmane Dembélé a sus posiciones naturales, después de haberlos utilizado como delanteros centro ante la falta de un ariete puro de corte clásico.

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Abdessamad Ezzalzouli es uno de los nombres que el Paris Saint-Germain sigue desde hace tiempo, aunque su rendimiento en el último derbi andaluz ante el Sevilla estuvo por debajo de su nivel habitual, salvo por su participación en la jugada del gol de Antony que puso el 2-0 para el Real Betis. Aun así, el extremo marroquí está firmando un buen inicio de temporada, con 4 goles y una asistencia en 13 partidos.

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Estas cifras dan continuidad a la temporada pasada, en la que Ezzalzouli marcó 15 goles y dio 13 asistencias en 43 partidos, además de los 9 goles y 5 asistencias que firmó en 49 encuentros en la temporada 2024-2025. Su cláusula de rescisión asciende a 60 millones de euros, de los que el Real Betis percibiría el 84 %, mientras que el 16 % restante iría a parar al Barcelona, lo que equivale a 9,6 millones de euros.

Pese al interés del PSG por el jugador, su anterior agente, el Real Betis y su nuevo asesor negaron en declaraciones anteriores que hubiera contactos o que Ezzalzouli quisiera salir del club español. Sin embargo, la nueva situación que atraviesa el conjunto francés podría reactivar la operación, coincidiendo con otras novedades en torno al jugador: según el diario «Marca», el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha condenado a Ezzalzouli a pagar más de 230.000 euros a sus antiguos representantes por rescindir sin causa justificada el contrato que tenía con ellos.

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Otra opción: ¿y si el Betis se niega a dejar marchar a Ezzalzouli al PSG?

El diario francés «L'Équipe» explicó que la otra vía, y la más rápida, que podría entrar en los planes del PSG es la carta comodín que contempla el reglamento de la liga francesa, que permite a los clubes fichar a un jugador fuera de los dos periodos de traspasos habituales, siempre que tenga licencia en un club de Francia, ya sea de Primera o de Segunda División. Eso permitiría al Paris Saint-Germain buscar un sustituto en el mercado nacional sin esperar a enero. También existe la posibilidad de fichar a un jugador mediante un «comodín médico» en determinados casos excepcionales, principalmente el fallecimiento o la lesión grave del portero o de su suplente, así como la lesión de un jugador durante su participación con la selección francesa, con ciertas condiciones médicas y reglamentarias. Por lo tanto, la lesión de Doué no da derecho al PSG a incorporar por esta vía a un jugador extranjero como Ezzalzouli, cuyo fichaje seguiría ligado a la apertura del mercado de invierno.

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