Carta abierta de Kylian Mbappé: "Seré el primer seguidor del Real Madrid en la final de la Champions"

Carta abierta de Kylian Mbappé un día después de renovar su vínculo con el PSG. El delantero francés ha realizado una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que desea suerte al Real Madrid de cara a la final de la Champions League del próximo sábado en París, donde enfrentará al Liverpool por el título continental, y agradece que los españoles hayan intentado ficharle.

LOS MEMES TRAS EL 'NO' DE MBAPPÉ AL REAL MADRID

"Me gustaría también agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande. Entiendo su decepción, está a la altura de mis dudas. Seré su primer aficionado en la final de la Champions League, en París, mi casa. Estoy muy feliz de poder seguir progresando en Francia, el país que me ha visto nacer, crecer y realizarme. Y que me da la oportunidad de seguir persiguiendo mis sueños", escribió Mbappé este domingo, menos de 24 horas después de confirmar que seguirá en el Parque de los Príncipes hasta 2025.



El artículo sigue a continuación

En la carta, Mbappé explica

por qué sigue

en el PSG.

"Estoy convencido de que aquí puedo seguir creciendo en el seno de un club que tiene los medios para alcanzar los objetivos. Quiero dar las gracias al presidente Nasser al Khelaifi por su confianza, su escucha y su paciencia. Tengo también en mi mente a todos los aficionados del PSG, en Francia y en todo el mundo, por sus innumerables muestras de afecto, sobre todo estos últimos meses".

"Desde muy pequeño, en lugar de soñar en la vida, he preferido vivir mis sueños. Es a la vez una elección, un principio y un privilegio. Desde muy niño, intento avanzar, de desafío en desafío. Desde muy niño, me construyo un camino hacia la cima, el que sea, pero siempre en guardia para respetar una línea de conducta en todos los ámbitos. Desde muy niño, me animan la misma pasión y la misma motivación. Esto provoca a veces incomprensión, pero asumo esta sinceridad que va con mi educación. Hoy, quiero anunciaros que he decidido prolongar mi contrato con el PSG", explicaba el crack galo.





El madridismo vivió ayer un día duro. La que debía ser la gran estrella del proyecto de la próxima década rechazó la propuesta blanca para seguir en el PSG. Pero, si bien perder a un gran futbolista es siempre una mala noticia, las formas en las que Mbappé ha gestionado esta situación han sido lo que ha descolocado y decepcionado en la directiva del Madrid. El jugador llevaba desde el año pasado dando su palabra de que ficharía porque su sueño era jugar en el Bernabéu. Esta fue la garantía que puso, ya que en ningún momento decidió firmar el acuerdo al que habían llegado. Lee más.