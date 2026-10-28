Carrick y Fernandes hablan para aclarar las cosas tras la polémica por la suplencia antes del duelo del Manchester United contra el Chelsea

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Según se informa, el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, y el capitán del club, Bruno Fernandes, han mantenido conversaciones privadas para resolver las recientes tensiones en el vestuario. La relación entre ambos quedó bajo escrutinio después de que el mediapunta portugués permaneciera en el banquillo sin jugar durante la humillante derrota en casa ante el Bournemouth.

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Tensiones internas en Carrington

Carrick y Fernandes han mantenido una conversación para aclarar sus diferencias antes de que el equipo viaje a Londres para enfrentarse al Chelsea este sábado. El ambiente en la ciudad deportiva del club en Carrington se ha descrito como tenso tras una serie de malos resultados que ha dejado al Manchester United en el 16.º puesto de la Premier League.

Fernandes, de 32 años, no llegó a jugar en la derrota del United por 3-0 ante el Bournemouth el domingo. La decisión de Carrick de dejar en el banquillo al influyente centrocampista se interpretó como una atrevida medida disciplinaria por parte del técnico, que ha tenido dificultades para mantener su autoridad durante una mala racha. Según BBC Sport, ambos hablaron en privado el martes en la ciudad deportiva del club para abordar los problemas que amenazan con echar por tierra la temporada.

El portugués pasó al banquillo después de que criticara la táctica de Carrick tras la derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League. Aunque la reunión del martes pretendía acercar posturas entre el entrenador y su capitán, no está claro si Fernandes, nombrado capitán del club en 2023, se disculpó por sus comentarios críticos.

Carrick sobrevive a la reunión de la directiva

Pese a las tensiones internas y a la pésima actuación ante el Bournemouth, la directiva del United ha decidido mantener por ahora a su entrenador. Aunque se esperaba que Carrick fuera destituido tras la derrota del domingo, seguirá al frente del equipo en el partido de Premier League en Stamford Bridge. La directiva considera que la mala racha del club, con una sola victoria en ocho partidos de liga, responde a un problema más amplio y no es únicamente culpa suya.

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La directiva del United decidió que el técnico de 45 años merecía la oportunidad de enderezar la situación en Old Trafford, pese a que el equipo ocupa el 16.º puesto de la Premier League. Entre quienes toman las decisiones en el club crece la sensación de que la responsabilidad no recae solo en el cuerpo técnico. Altos cargos consideran que los jugadores del United, una plantilla que creen capaz de clasificarse para la Champions League, están rindiendo muy por debajo de lo esperado y deben asumir parte de la culpa.

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El United afronta ahora una exigente serie de partidos que comienza con la visita al Chelsea este sábado. Las cosas no serán más fáciles para el equipo de Carrick: el martes recibirá a la Roma, que atraviesa un buen momento y ocupa los primeros puestos de la Serie A, antes de enfrentarse a un Aston Villa revitalizado en Old Trafford el 8 de noviembre.

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Planes de contingencia preparados

Aunque Carrick sigue en el cargo por ahora, según se informa, el club mantiene abiertas sus opciones por si continúa la racha sin victorias. No obstante, fuentes han asegurado a BBC Sport que el club ha incluido en su lista de posibles sustitutos de Carrick a Eddie Howe, exentrenador del Newcastle United, y a Julian Nagelsmann, exseleccionador de Alemania y exentrenador del Bayern de Múnich. La búsqueda de un posible sucesor pone de relieve lo precaria que es la situación laboral actual de Carrick en el «Teatro de los Sueños».