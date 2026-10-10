Michael Carrick, entrenador del Manchester United, aseguró que no hay plazos concretos para el regreso del delantero Benjamin Sesko tras sufrir una segunda lesión en la pierna con los Red Devils.

Benjamin Sesko se retiró de la convocatoria internacional con la selección de Eslovenia después de haberse ausentado en el empate a un gol ante el Fulham antes del parón, y Michael Carrick confirmó que el jugador de veintitrés años se recupera de un problema similar que lo mantuvo apartado durante tres meses en verano.

Benjamin Sesko se perderá la visita del Tottenham al estadio de Old Trafford, este sábado, y Michael Carrick admitió que no sabe cuándo regresará.

Carrick dijo, en unas declaraciones recogidas por la cadena "ESPN": "No es exactamente el mismo problema, es una zona similar, pero no es del todo lo mismo otra vez".

Y añadió Carrick: "Estamos trabajando un poco en ello para saber cuánto tiempo durará el problema, y esperamos que sea pronto, por supuesto, pero en este momento todavía no está nada claro".









Patrick Dorgu también está ausente tras sufrir una lesión en los isquiotibiales mientras jugaba con Dinamarca, y Noussair Mazraoui es duda para el partido ante el Tottenham, pero Carlos Baleba podría jugar por primera vez desde su fichaje veraniego procedente del Brighton.

Carrick prosiguió: "Patrick ha quedado fuera y parece que probablemente estará ausente durante varias semanas".

Y continuó: "Noussair quedó fuera y recibió un golpe, no está del todo listo todavía, así que tendremos que ver cómo evoluciona, y Carlos ha mejorado y ha entrenado mucho".

El entrenador del Manchester United concluyó sus declaraciones diciendo: "Amad ha hecho algunos entrenamientos, al igual que Marcus Rashford y Kobbie Mainoo. Por tanto, la situación del grupo es bastante dispar".