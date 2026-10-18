Carrick repite los errores de sus predecesores: el Manchester United camina con los ojos cerrados hacia otra temporada perdida

Michael Carrick, director técnico del Manchester United, afronta una presión creciente ante la continua caída de resultados del equipo, después de que el empate 1-1 ante el Leeds United reabriera el expediente del futuro del entrenador, en medio del temor a que se repita el escenario de la destitución de sus predecesores Ruben Amorim y Erik ten Hag, con un arranque de temporada catastrófico y sin señales de mejoría.

La crisis actual se parece a lo ocurrido la temporada pasada, cuando Amorim fue despedido menos de 24 horas después del empate del United ante el Leeds con el mismo resultado, tras una rueda de prensa tensa en la que criticó a Jason Wilcox, director de fútbol del club.

Y aunque nada confirma que esta semana se vaya a tomar una decisión similar con Carrick, el técnico se encuentra bajo una presión cada vez mayor por los decepcionantes resultados.

Tras siete jornadas de la Premier League, el United solo ha sumado 7 puntos, a 14 del líder Manchester City. El equipo también se despidió de la Copa de la Liga inglesa en la primera ronda por segunda temporada consecutiva y únicamente ha logrado dos victorias desde el inicio del curso: una ante el Ipswich Town y la otra frente a un equipo azerbaiyano en la Liga de Campeones.

Esta escena recuerda, según un informe de la cadena "ESPN", un patrón que se ha repetido en los últimos años en "Old Trafford": "un inicio irregular, luego una caída de resultados, seguida del anuncio de la directiva de que respalda al entrenador y espera una mejora del rendimiento, antes de que la crisis termine con su destitución sin una solución de raíz a los problemas que sufre el equipo".

Y aunque Carrick firmó un contrato de dos años el pasado mayo, como recompensa por llevar al equipo de regreso a la Liga de Campeones después de asumir el cargo de forma interina en enero en sustitución de Amorim, la continuidad de los malos resultados podría poner su futuro en juego.

Nombres como Eddie Howe, Antonio Conte y Kieran McKenna podrían figurar entre las opciones disponibles para el club en caso de que se decida un cambio.

Carrick intentó corregir el rumbo en el partido ante el Leeds apostando por tres defensas y reforzando el centro del campo, en un intento de dar más solidez a su equipo.

Bryan Mbeumo logró poner por delante al United con un gol en el minuto 35, pero el equipo no fue capaz de aprovechar la ventaja ni de ampliarla, antes de que Dominic Calvert-Lewin igualara para los locales a los 6 minutos del inicio de la segunda mitad, beneficiándose de un desconcierto defensivo tras un saque de esquina.

Y aunque el cambio táctico otorgó al United cierta estabilidad defensiva, llegó a costa de la eficacia ofensiva, por lo que el equipo pareció incapaz de imponer su estilo o de generar las ocasiones suficientes para decidir el encuentro.

A ello se sumó lo extraño de la exagerada calma de Carrick en la línea de banda, ya que el equipo necesita un liderazgo más claro ante la caída del rendimiento.

En contrapartida, el entrenador intentó aferrarse al optimismo y declaró a los periodistas: "No pretendemos decir que todo está bien, pero a veces, cuando atraviesas dificultades, tienes que encontrar una manera de superarlas. Debemos encontrar una salida. Entiendo que la situación no parece buena, pero no tengo la menor duda de que somos capaces de conseguir una serie de resultados positivos".

Y añadió Carrick: "Hay muchas cosas que invitan al optimismo, y creo que todavía podemos hacer una temporada muy buena".

Pero las próximas pruebas no le concederán mucho tiempo al técnico, ya que el United se prepara para enfrentarse al Como en la Liga de Campeones el miércoles, antes de recibir al Bournemouth en el estadio "Old Trafford" el domingo, en dos partidos cuyos resultados podrían influir en la postura de la directiva sobre la continuidad del cuerpo técnico.

Este arranque se parece a lo ocurrido en la temporada de 1986, cuando el Manchester United sufrió resultados modestos antes de destituir a su entrenador a comienzos de noviembre, después de cosechar 13 puntos en 13 partidos, para dar inicio después a la era de Alex Ferguson, que se convirtió en uno de los capítulos más destacados de la historia del club.

Cuatro décadas después, el United se encuentra ante una pregunta que vuelve a plantearse: "¿Logrará Carrick detener la caída y devolver al equipo al camino correcto, o se repetirá la destitución y el club iniciará la búsqueda de un nuevo entrenador para salvar una temporada amenazada por el derrumbe?".