Carrick: los malos resultados no son el fin del mundo, y esta es mi postura sobre el gol del Real Madrid

El entrenador Michael Carrick asumió la responsabilidad del mal comienzo de temporada del Manchester United, pero al mismo tiempo pidió poner las cosas en su contexto, subrayando que la mala racha de resultados no es el fin del mundo.

El Manchester United ocupa el puesto 13 en la tabla de la Premier League, y solo ha conseguido una victoria en sus primeros 4 partidos en la competición.

El United perdió el derbi de Mánchester, antes de sufrir una estrepitosa derrota por 2-3 ante el Brighton en la Copa de la Liga inglesa, pese a haberse adelantado por 2-0.

Aquella derrota fue la primera vez que el United perdía en su propio campo tras haberse adelantado por 2-0 en 50 años, y además los jugadores fueron objeto de silbidos por parte de la afición al pitido final, en medio del enfado de los aficionados.

El diario Independent publicó las declaraciones de Carrick durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Fulham, este domingo, en la quinta jornada de la Premier League.

Carrick dijo: "No es una catástrofe ni una desgracia. No es el fin del mundo. No estamos en una situación en la que vivamos una racha muy larga de resultados catastróficos. Hemos perdido dos partidos recientemente, pero sentimos que hemos empezado bien todos los partidos que hemos jugado, y que hemos estado presentes en ellos, si no siendo el mejor equipo en sus inicios".

Y señaló: "No es que estemos sufriendo de verdad todo el tiempo. Hemos hecho muchas cosas buenas en estos partidos... y de ahí viene la confianza. Las cosas buenas que hemos hecho se pierden por completo debido al ambiente que nos rodea de una manera u otra, pero no se pierden para nosotros".

Y recalcó: "No se trata de un juego de echar culpas. Échenme la culpa a mí, no hay problema. Asumiré la responsabilidad sea cual sea, pero no se trata de echar la culpa a las personas".

Y aclaró: "Para nosotros se trata de encontrar soluciones y de mejorar. Y nos concierne a todos, como club de fútbol, como grupo de jugadores, cuerpo técnico, propietarios y aficionados. Es una responsabilidad colectiva. Yo solo sé a dónde queremos llegar, y queremos llegar allí rápido".

Y cuando se le preguntó si sentía que estaba bajo presión para cambiar la situación rápidamente, Carrick dijo: "Creo que hará falta mucho más que uno o dos partidos con resultados. Odio de verdad perder, pero eso no significa que el mundo se haya derrumbado. Eso no puede ocurrirnos, porque tenemos que ofrecer un buen rendimiento, tenemos que ganar, y todavía tenemos muchos partidos por delante".

Carrick también pidió mesura a la hora de abordar los rumores en torno a Jay Gabriel, jugador de la academia del Manchester United de 15 años, que copó los titulares esta semana en medio de informes que indican que tiene la intención de abandonar el club tras desavenencias entre su familia y el United, teniendo en cuenta que goza de un interés creciente por parte del Real Madrid.

Carrick no ofreció ninguna novedad sobre el futuro del jugador, pero dijo: "Creo que es un chico joven, y sin duda es importante que no saquemos nada a la luz aquí".

Y concluyó: "Creo que, con el volumen de interés, el escrutinio y todo lo que le rodea, debemos ser cautelosos y racionales, y pensar en él y en su bienestar antes que en cualquier otra cosa".

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