Carrick, la última víctima: el fracaso en la gestión de entrenadores le cuesta al Manchester United más de 100 millones de libras

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La factura de indemnizaciones del Manchester United por contratar y destituir a entrenadores y directores deportivos ha superado los 100 millones de libras esterlinas desde la retirada de Sir Alex Ferguson, en caso de que Mauricio Pochettino reemplace a Michael Carrick.

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Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, es considerado el principal favorito para asumir el cargo de nuevo director técnico del Manchester United tras la destitución de Carrick.

El United deberá cumplir con la cláusula de salida, cuyo valor se cree que ronda los 10 millones de dólares (7,4 millones de libras esterlinas), del contrato de Pochettino con la Federación Estadounidense de Fútbol.

Podría haber una compensación adicional que pagar para rescindir los contratos del cuerpo técnico de Pochettino, por no mencionar los pagos de indemnización a Carrick y su equipo directivo, cuyo coste por sí solo se estima en al menos 5 millones de libras esterlinas.

Es probable que la contratación de Pochettino y la destitución de Carrick eleven la factura de las indemnizaciones que el Manchester United ha pagado a lo largo de los últimos 13 años desde la marcha de Ferguson a algo más de 108 millones de libras esterlinas, según informó el periódico británico "Telegraph".

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El periódico señaló que se trata de una cifra enorme para un club que ha prescindido de 322 empleados durante los dos últimos años para reducir costes, teniendo en cuenta que el Manchester United acumuló pérdidas de 444 millones de libras esterlinas a lo largo de las siete últimas temporadas.

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Carrick sustituyó a Rúben Amorim el pasado mes de enero, luego firmó un contrato de dos años en mayo para continuar, y ahora se marcha cuando aún quedaban más de 18 meses para la finalización de su contrato. Se espera que el valor de las indemnizaciones para Carrick y sus entrenadores Steve Holland y Jonathan Woodgate alcance al menos los 5 millones de libras esterlinas.

El United pagó 11 millones de libras esterlinas al Sporting de Lisboa en noviembre de 2024 para fichar a Amorim, y la destitución del portugués y su cuerpo técnico le costó al club 8,2 millones de libras esterlinas.

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También se renovó el contrato de Erik ten Hag, pese a que el Manchester United entrevistó a cerca de seis entrenadores como posibles sustitutos, antes de que el neerlandés y su cuerpo técnico fueran destituidos tras 116 días. Ello le costó al club 10,4 millones de libras esterlinas.

A ello se suma que la destitución de Ole Gunnar Solskjaer en 2021 le costó al United 9,1 millones de libras esterlinas, además de que se contrató a Ralf Rangnick por seis meses con un rol de consultor de dos años definido para el entrenador alemán una vez finalizara la temporada 2021-2022.

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Sin embargo, no asumió ese cargo de consultor, y su marcha, sumada a la de sus empleados y a otros cambios en el área de fútbol, generó costes de indemnización adicionales por valor de 14,7 millones de libras esterlinas en las cuentas del United.

La mayor indemnización pagada por el Manchester United hasta ahora en la era post-Ferguson fue para José Mourinho, cuya destitución le costó al club 19,6 millones de libras esterlinas.

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Antes de eso, Louis van Gaal se marchó tras dos temporadas de un contrato de tres años en 2016, con un coste total de 8,4 millones de libras esterlinas.

David Moyes sustituyó a Ferguson en 2013 con un contrato de seis años, pero solo permaneció diez meses antes de su destitución, lo que le costó al Manchester United 4,9 millones de libras esterlinas.

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El club ya había pagado 2,4 millones de libras esterlinas en concepto de indemnización por despido a antiguos empleados de la era Ferguson que Moyes no quiso mantener, entre ellos Mike Phelan y René Meulensteen.

Además de todos estos cambios directivos, el Manchester United pasó meses intentando captar a Dan Ashworth del Newcastle en 2024 para que se convirtiera en el director deportivo del club, y acabó pagando 3 millones de libras esterlinas para contratar a Ashworth, y luego 4,1 millones de libras esterlinas para destituirlo tras solo cinco meses.