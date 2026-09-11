Michael Carrick, entrenador del Manchester United, reveló los detalles de la ausencia del lateral inglés Luke Shaw en el duelo ante el Sabah azerbaiyano, asegurando que el jugador no sufría una lesión grave y que la decisión de dejarlo fuera fue una medida de precaución antes del esperado derbi de Mánchester frente al vecino Manchester City.

El Manchester United logró una cómoda victoria por 4-0 sobre el Sabah, la tarde de ayer jueves, en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Europa en el estadio de Old Trafford, pero Shaw no figuró en la convocatoria del equipo para el partido.

Carrick explica el motivo de la ausencia de Shaw

Carrick declaró, en unas palabras recogidas por el diario británico «Mirror», sobre Shaw: «Tiene que ver un poco con la gestión de sus minutos de juego. Salió en el último partido ante el Everton por unas contracturas musculares».

Y añadió: «No quisimos arriesgarnos con él, intentamos tratar su situación con cautela, y veremos cómo estará en los próximos días».

La decisión de dar descanso a Shaw llega antes del duelo ante el Manchester City en el derbi, lo que apunta al deseo del cuerpo técnico de garantizar su disponibilidad para el esperado encuentro.

Dorgu brilla en ausencia de Shaw

Patrick Dorgu aprovechó la ausencia de Shaw para ser titular en la posición de lateral izquierdo, y ofreció un partido destacado, ya que dio la asistencia del primer gol del Manchester United, marcado por Matheus Cunha, y contribuyó además a que el equipo dejara su portería a cero por primera vez esta temporada.

Dorgu recibió el premio al mejor jugador del partido otorgado por la Unión Europea de Fútbol, y declaró tras la victoria: «Estuvo bien. Doy gracias a Dios de verdad por concederme la oportunidad de jugar en la Liga de Campeones de Europa. Estoy muy contento con mi rendimiento, y más contento aún de que el equipo se haya llevado los tres puntos y de empezar nuestra andadura en la Liga de Campeones».

Y añadió: «Encajamos muchos goles en los dos últimos partidos, así que fue bueno recuperar la confianza antes del derbi del fin de semana».

Carrick da una oportunidad a Amass

Carrick no se conformó con dar a Dorgu la oportunidad de participar, sino que lo dio descanso en los últimos minutos, tras hacer entrar como sustituto al defensa Harry Amass en la posición de lateral izquierdo.

Amass había estado ausente de la convocatoria del Manchester United en el duelo ante el Everton, que terminó con empate 2-2 en la Premier League a comienzos de semana.

«El resultado parece cómodo, pero no fue fácil»

Carrick se mostró satisfecho con el rendimiento defensivo de su equipo y su capacidad para mantener la portería a cero, elogiando al mismo tiempo el nivel ofensivo del conjunto.

El técnico del United dijo: «Es bueno mantener la portería a cero y lograr la victoria. Creo que parte de lo que hicimos en ataque fue magnífico, y hubo periodos en los que jugamos un fútbol muy bueno y fuimos peligrosos en las transiciones».

Y continuó: «Defendimos bien durante la mayor parte del partido, pero debo darle mucho crédito al Sabah. Es un equipo difícil de enfrentar, se apoya en los pases cortos y en la conexión entre sus jugadores, y te obliga a trabajar mucho para recuperar el balón».

Y concluyó: «El resultado parece cómodo, pero no lo fue todo el tiempo. Creo que hicimos muchas cosas buenas esta noche, y eso es lo que nos dio este resultado».