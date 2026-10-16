Michael Carrick, entrenador del Manchester United, aseguró que el equipo ha superado la crisis provocada por las explosivas declaraciones de Lisandro Martínez contra los directivos del club, e insistió en que el episodio no ha afectado al ambiente del equipo y que los jugadores viven un estado de ánimo excelente antes de enfrentarse al Leeds United, el domingo.

Las palabras de Carrick llegaron después de la gran polémica que despertó una entrevista televisiva concedida por Martínez tras la derrota del Manchester United ante el Atlético de Madrid por 0-2, el martes.

Según el diario británico "Daily Mail", Martínez acusó durante la entrevista a la directiva del Manchester United en Old Trafford y a Jason Wilcox, director deportivo del club, de haber fracasado en el mercado de fichajes el pasado verano, en medio de informaciones que apuntan a que varios jugadores destacados del equipo comparten ese mismo punto de vista.

Las declaraciones del defensa argentino generaron una amplia controversia, antes de que presentara sus disculpas el jueves y fuera sancionado con una multa económica.

Carrick habló el viernes, antes del partido entre Manchester United y Leeds United del domingo, donde recibió preguntas sobre la evolución de la crisis y lo ocurrido dentro del club.

Carrick dijo: "El asunto ya está cerrado y lo hemos superado como grupo, no es una crisis. Alguien puede decir algo que no debería haber dicho, pero eso no nos distrae de lo que estamos construyendo aquí, ni afecta al espíritu que hay dentro del grupo".

Y añadió: "Los jugadores entrenaron muy bien y su moral estuvo alta durante los entrenamientos. La situación del equipo hoy ha sido excelente, de hecho la mejor que he visto en bastante tiempo".

Carrick explicó que Martínez es consciente de que cometió un error, y subrayó que el ambiente dentro del equipo es muy positivo.

Martínez había publicado, el jueves por la noche, un mensaje en las redes sociales en el que se disculpó tras conversar con los responsables del Manchester United.

Carrick volvió a referirse al episodio y señaló: "Creo que emitió su comunicado y reconoció su error, y eso es suficiente para todos nosotros. Desde nuestro punto de vista, que admita el error es suficiente".

Y agregó: "Desde fuera, algunos esperan obtener grandes informaciones sobre conversaciones importantes, pero el asunto fue muy sencillo. Todos entendimos la situación y lo que significaba, Martínez emitió su comunicado y reconoció que había cometido un error, y ahí terminó todo".

El entrenador del Manchester United continuó: "En cuanto a resultados, las cosas no han ido como queríamos en el último periodo, pero el espíritu y la unión entre los jugadores siguen presentes. Ya lo he dicho antes, pero el entrenamiento de hoy fue una de las mejores sesiones que hemos tenido, y se puede notar que existe un sentimiento real dentro del grupo de que queremos cambiar esta situación y de que queremos lograrlo rápido".

Y prosiguió: "Entendemos la situación que surgió después del partido, pero sentimos que se ha abordado y que la hemos superado".

Y concluyó: "Ya lo hemos superado, y hoy hay un estado de recuperación dentro del grupo, algo que me ha gustado mucho".

Carrick confirmó también que Martínez formará parte de la lista del Manchester United para el partido contra el Leeds United.



