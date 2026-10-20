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GOAL
Traducido por

Carrera resuelta: Firas Al Buraikan supera a Salem Al Dawsari en la pugna asiática

Salem Mohammed Al-Dossari
F. Al-Buraikan
Al Hilal
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudita

¿Qué pasó?

El nombre de Firas Al Buraikan, delantero del Al Ahli y de la selección de Arabia Saudita, se ha convertido en el centro de atención en la carrera por el premio al mejor jugador de Asia, después de que fuentes del podcast "Shot" revelaran su victoria en el galardón continental con un total de 145 puntos, cerca de un mes antes del anuncio oficial de la identidad del ganador del título.

Según lo que informaron las fuentes del podcast "Shot", Al Buraikan logró resolver la disputa por el premio, en una noticia que despertó el interés de la afición saudí, que aguarda conocer la identidad del jugador que portará el título de mejor del continente asiático, en medio de una fuerte presencia de nombres saudíes en la competencia.

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Si esta información se confirma oficialmente, el galardón será una parada destacada en la trayectoria del delantero del Al Ahli, que busca consolidar su posición entre las figuras más destacadas del fútbol saudí, tras ofrecer niveles llamativos con su club y con la selección nacional, y participar en importantes compromisos locales y continentales.

La competencia tampoco parece lejana para Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal y de la selección de Arabia Saudita, que posee un historial repleto de premios individuales asiáticos, después de haber ganado anteriormente en dos ocasiones el galardón al mejor jugador de Asia, y que aspira a añadir un nuevo logro a su destacada trayectoria.

La competencia adquiere una importancia adicional ante las aspiraciones del fútbol saudí de mantener su presencia en los podios de premiación continentales, especialmente porque los premios individuales representan un reflejo del estatus de los jugadores y de su influencia durante la temporada, además de brindar a la afición la oportunidad de comparar los logros de sus principales figuras en las distintas competiciones.

A pesar de los rumores que circulan sobre los 145 puntos obtenidos por Firas Al Buraikan, la identidad del ganador aún necesita una confirmación oficial por parte del organismo organizador, de modo que la afición permanece ante una espera decisiva: ¿se llevará el delantero del Al Ahli el premio asiático, o el resultado final traerá otra sorpresa?


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