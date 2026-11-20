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¿Afrontan Julian Brandt y el Ajax de Ámsterdam una carrera contrarreloj antes del duelo en la cumbre a domicilio ante su gran rival, el Feyenoord de Róterdam, el último fin de semana de noviembre?

Según informa Lentin Goodijk, periodista que cubre al Ajax para Voetbal International, la participación de Brandt en el próximo partido de liga contra el ADO Den Haag, este domingo, sigue estando ligeramente en duda. El mediapunta fue sustituido poco antes del descanso en la victoria por 1-0 ante el AZ Alkmaar a finales de octubre debido a problemas musculares .

Brandt se perdió después el partido de Conference League en el campo del FC Midtjylland (6-1), disputado pocos días más tarde, y el empate 2-2 a domicilio ante el Twente Enschede en el último encuentro de Eredivisie antes del reciente parón de selecciones. En su camino de regreso, el alemán solo participó esta semana en algunas partes de los entrenamientos con el equipo, por lo que aún no está claro si podrá volver a jugar contra el Den Haag.

¿Reservará el Ajax a Brandt para el gran partido ante el Feyenoord?

Es muy posible que el entrenador del Ajax, Michel Sanchez, prescinda todavía del exjugador del BVB por precaución en el partido en casa contra el penúltimo clasificado. Al fin y al cabo, una semana después llegará uno de los encuentros más importantes de la temporada, cuando el Ajax visite a su gran rival, el Feyenoord de Róterdam, el 29 de noviembre. Actualmente, los dos grandes clubes están igualados a puntos y el Feyenoord ocupa la segunda posición gracias a su mejor diferencia de goles. Ambos están a solo un punto del líder, el PSV Eindhoven.

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Brandt, que llegó gratis a Ámsterdam desde el Borussia Dortmund en verano, se ha convertido rápidamente en uno de los jugadores clave del Ajax . Entre todas las competiciones, el futbolista de 30 años, que firmó con el club neerlandés hasta 2029, suma ya ocho goles y dos asistencias en 17 partidos esta temporada.