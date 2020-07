Carrasco responde a las opciones del Atlético de Madrid de ganar la Champions League

Yannick Carrasco explicó que el Leipzig es buen equipo, pero que sabe lo que tiene que hacer el Atleti y habla de las opciones en esta Champions.

Yannick Carrasco está viviendo su segunda etapa en el tras llegar de en el pasado mercado de invierno. Pese a su debut apresurado por las bajas reinantes, poco a poco se fue integrando al equipo de un Simeone que le ha devuelto la confianza como reconoce el jugador en Marca. “Yo me encuentro muy bien. He trabajado duro para estar así y el trabajo se paga. Me lo están devolviendo bien el míster y los compañeros. He trabajado duro para estar aquí con el equipo. Ojalá pueda seguir en esta racha".

El belga confía en el equipo de cara a la Champions, a la que se han clasificacado por octava vez consecutiva, pero con la máxima rojiblanca de nunca menospreciar al rival, en este caso el Leipzig en cuartos de final: "Veo al equipo muy fino, con muchas ganas y mucha ilusión. Trabajando duro para el día 13”.

El favoritismo del Atlético en la Champions

En cuanto al favoritismo del Atlético para esta Champions, tira del discurso de partido a partido, sin desdeñar la opciones rojiblancas: "Es un desafío poder llegar lejos en la Champions. Este año es distinto, pero somos profesionales y lo vamos a dar todo en Lisboa. El Leipzig (sin Werner, en el Chelsea) ataca muy bien, es buen equipo, puede ser una sorpresa, pero sabemos a qué tenemos que jugar para seguir en Champions y ganarles"