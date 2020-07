Carrascal habló en Colombia y se deshizo en elogios a Gallardo: "En River quiero quedarme por lo menos 2 o 3 años"

En medio de los rumores por su posible, el colombiano despejó las dudas y se la jugó: "Estoy en el equipo más grande de Sudamérica".

Jorge Carrascal fue una de las tantas apuestas de Marcelo Gallardo en Núñez. El colombinao que comparte representante con Juan Fernando Quintero llegó a River con un puñado de pocos años y un gran futuro por delante.

Si bien aún no tuvo tantas chances en el equipo del Muñeco, logró demostrar su potencial en el campo, al punto de convencer a la dirigencia y renovarle su contrato en el club.

De todas formas, en estos últimos meses con el fútbol parado en , los rumores de una posible salida al exterior se multiplicaron. Ya en su natal, el mismo futbolista habló con El Vbar de Caracol y despejó algunas dudas.

"En River quiero quedarme por lo menos 2 o 3 años. Me ha brindado muchas cosas, me ha dado felicidad y cuando una la encuentra, se valora mucho como futbolista. En River hay un grupo de personas que lo hacen sentir especial", confesó el joven.

Además, le dedicó unas palabras al entrenador, quien confió en él desde el primer momento. "Gallardo es una persona especial, me ha ayudado mucho. Es una persona extraordinaria que te entiende como jugador y persona; me ha ayudado a evolucionar mucho. El profe me ha marcado en River", aseguró.

"River es el mejor equipo de Sudamérica y hay jugadores muy competitivos", extresó la joya colombiana. Pero también confesó en qué campeonato le gustaría jugar a futuro: "Me gustaría ir a la Liga de . Soy más del lado catalán, hincha del ", cerró.