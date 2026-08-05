La decisión de la estrella egipcia Mohamed Salah de fichar por el Trabzonspor turco ha generado una gran polémica en los círculos futbolísticos europeos, cuyo capítulo más reciente ha sido un comentario incendiario de la leyenda del Liverpool Jamie Carragher, en el que expresó su sorpresa por la elección del "Rey egipcio" de una liga que considera inferior a sus posibilidades.

En una operación que supuso una sonora sorpresa, Salah firmó un contrato con el club turco por dos temporadas, a cambio de un salario anual de 22 millones de euros, poniendo así fin a una etapa dorada que pasó en los campos ingleses con la camiseta del Liverpool.

Durante su aparición en el pódcast "Football Ramble" el miércoles, Carragher, uno de los defensas más destacados de la historia del Liverpool, no ocultó su extrañeza por el paso.

Y dijo: "Creo que Mohamed Salah era capaz de jugar con facilidad en la liga italiana, y no en una liga inferior a su nivel como la liga turca".

El exdefensa inglés añadió, explicando su punto de vista: "Salah es como Ronaldo, tiene una gran ambición y sus números significan mucho para él, y es capaz de lograr eso en la liga turca, pero yo esperaba verlo en uno de los grandes clubes como el Juventus o el Milan".

Carragher no descartó que las consideraciones económicas estuvieran detrás del alejamiento de los grandes clubes europeos de la operación, concluyendo sus declaraciones con estas palabras: "Quizás sus exigencias económicas fueron la causa de que algunos clubes renunciaran a negociar con él".

El comentario de Carragher refleja el estado de división en las opiniones de los analistas y los aficionados sobre el traspaso de Salah al Trabzonspor, entre quienes lo ven como un nuevo desafío y una oportunidad para liderar un proyecto ambicioso, y quienes lo consideran un paso atrás para un jugador que todavía ofrece niveles que lo capacitan para jugar en la máxima élite europea.