Carragher: Salah es como Cristiano y su lugar es la Juventus, no el Trabzonspor

La decisión de la estrella egipcia Mohamed Salah de fichar por el Trabzonspor turco ha generado una amplia polémica en los círculos futbolísticos europeos, cuyo último capítulo ha sido un comentario incendiario de la exleyenda del Liverpool Jamie Carragher, quien expresó su sorpresa por la elección del "Rey egipcio" de una liga que considera inferior a sus posibilidades.

En una operación que supuso una sorpresa mayúscula, Salah firmó un contrato con el club turco por dos temporadas, a cambio de un salario anual de 22 millones de euros, poniendo así fin a una etapa dorada que pasó en los campos ingleses con la camiseta del Liverpool.

Durante su aparición en el pódcast "Football Ramble" el miércoles, Carragher, uno de los defensas más destacados en la historia del Liverpool, no ocultó su extrañeza por el movimiento.

Y dijo: "Creo que Mohamed Salah era capaz de jugar con facilidad en la liga italiana, y no en una liga inferior a su nivel como la liga turca".

El exdefensa inglés añadió, explicando su punto de vista: "Salah es como Ronaldo, tiene una gran ambición y sus números significan mucho para él, y es capaz de lograrlo en la liga turca, pero yo esperaba verlo en uno de los grandes clubes como la Juventus o el Milan".

Carragher no descartó que las consideraciones económicas estén detrás del alejamiento de los grandes clubes europeos de la operación, y concluyó sus declaraciones diciendo: "Quizá sus exigencias económicas fueron la razón de que algunos clubes renunciaran a negociar con él".

El comentario de Carragher refleja el estado de división en las opiniones de los analistas y los aficionados en torno al fichaje de Salah por el Trabzonspor, entre quienes lo ven como un nuevo desafío y una oportunidad para liderar un proyecto ambicioso, y quienes lo consideran un paso atrás para un jugador que aún ofrece niveles que lo capacitan para jugar en las máximas categorías europeas.