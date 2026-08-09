Carragher lanza duras críticas a Araújo: una mezcla de lo mejor y lo peor

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, dirigió duras críticas hacia Ronald Araújo, asegurando que el fichaje del defensor uruguayo por los reds plantea numerosos interrogantes, pese a contar con justificaciones deportivas y económicas.

Según el diario español "Sport", Carragher reconoció que la operación tiene aspectos positivos y otros negativos, especialmente ante la necesidad del Liverpool de reforzar su línea defensiva, al declarar: "Mira, es una mezcla de lo mejor y lo peor, ¿no es así?".

La situación de la plantilla del Liverpool obliga a reforzar una defensa que ha sufrido numerosos golpes, ya que la marcha de Ibrahima Konaté y los problemas físicos en esta línea han dejado a Virgil van Dijk como el único defensor con experiencia y plenamente disponible, por lo que Araújo llega para cubrir una necesidad evidente.

Carragher no cuestionó las cualidades del defensor uruguayo, y afirmó: "Araújo es un monstruo físico, agresivo, y puede jugar como central o como lateral derecho, además de tener experiencia al más alto nivel. Ha sido capitán del Barcelona y ha disputado grandes partidos".

El exinternacional inglés considera además que la fórmula del contrato con Araújo es adecuada para el Liverpool, ya que la cesión reduce considerablemente los riesgos, pues el club podrá comprobar hasta qué punto el jugador es capaz de adaptarse al ritmo de la Premier League y a las exigencias de Iraola durante toda una temporada, antes de tomar la decisión de ficharlo de forma definitiva.

Carragher dijo: "La cesión conlleva un riesgo bajo. Lo pruebas durante un año, ves si se adapta a Iraola, y si funciona, lo compras. Esa parte tiene sentido. Cubre un hueco sin hacer estallar el presupuesto".

Pero los aspectos positivos se detienen en este punto, ya que las reservas de Carragher aparecen cuando empieza a analizar el nivel del jugador.

La leyenda del Liverpool considera que el principal problema de Araújo no tiene que ver con sus capacidades físicas, sino con algunos aspectos tácticos y mentales de su forma de jugar.

El exdefensor explicó: "El entusiasmo es algo estupendo, pues se lanza con fuerza a los duelos, pero defender a este nivel tiene que ver con la toma de decisiones, la concentración y la lectura del juego".

Carragher considera que Araújo mostró precisamente en estos aspectos numerosos puntos débiles durante sus últimas temporadas con el Barcelona.

Y advirtió: "En muchas ocasiones, ante equipos de élite, pierde la concentración, comete penaltis ingenuos o acaba expulsado. La Premier League no perdona; cualquier despiste y serás castigado".

Carragher subrayó: "Araújo ha sufrido problemas relacionados con la constancia y la disciplina, y además su nivel ha bajado".

Y añadió: "El Liverpool debería haber fichado a un defensor con más experiencia en lugar de optar por un jugador que siempre fue suplente de Pau Cubarsí, de 19 años".

Carragher ha vuelto ahora a insistir en la misma idea, al decir: "Llegar aquí en calidad de cedido después de que le hayan dicho que no es titular en el Barcelona... parece más una reacción que un fichaje de una gran estrella".

El exjugador prefiere apostar por una opción más estable, y explicó: "Habría preferido una solución permanente que encajase con el sistema a largo plazo, pero dejémoslo jugar primero, aunque de momento no me entusiasma".