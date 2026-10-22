Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, criticó a Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, por cuestionar las tácticas de su entrenador Michael Carrick, tras la derrota por 4-1 ante el Como, ayer miércoles, en la Liga de Campeones de Europa, aunque considera que esto podría ser el final del camino para el técnico de los Red Devils.

Fernandes cuestionó la decisión de no presionar al Como hombre a hombre tras el partido, mientras que Carrick respondió en su rueda de prensa afirmando: "Si no corres hacia atrás, no vas a ganar".

Las declaraciones de Bruno llegaron poco más de una semana después de que su compañero Lisandro Martínez criticara a la directiva del club tras la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid. Carragher criticó las declaraciones del argentino y mostró una postura similar respecto a la opinión del capitán del Manchester United.

Carragher dijo en el canal "CBS Sports": "Dijimos que Lisandro Martínez se pasó completamente de la raya cuando criticó a la jerarquía".

Y añadió, según recogió la cadena "Sky Sports": "Pero que Bruno Fernandes haga eso es vergonzoso. La temporada pasada ganó el premio al Mejor Jugador del Año, y el mérito de ello se debe a Michael Carrick, que asumió el cargo de director técnico. No habría conseguido ese premio de no ser por Carrick, que lo devolvió a su lugar correcto".

Y prosiguió: "Su comportamiento y la forma en que gestiona las cosas no son correctos en absoluto. Actuó de esta manera porque fue sustituido y se sintió avergonzado esta noche por el entrenador".

Y continuó: "Cuando habla de presión, ya sea hombre a hombre o presión por zonas, Bruno Fernandes ha significado durante años que el Manchester United no puede presionar".

La exestrella del Liverpool siguió: "Corre por todas partes como un niño en el patio del colegio para los aficionados. Todos creen que está haciendo un gran esfuerzo, pero no es así. Agota al resto del equipo al hacer esto".

Y aclaró: "No juega en una época exitosa en el Manchester United, pero hace años hubo un capitán llamado Bryan Robson, uno de los mejores jugadores que han vestido la camiseta del Manchester United jamás".

Y señaló: "No jugó para equipos que ganaran la liga o las copas europeas cada año, y aun así sigue siendo considerado uno de los mejores jugadores que han jugado para el club. No cometió ninguna traición hacia el entrenador ni hacia los jugadores, sino que siguió defendiendo al Manchester United con toda su fuerza".

Y agregó: "Ver a Bruno jugar cada semana, levantando constantemente los brazos ante los jugadores, es vergonzoso que critique al entrenador teniendo en cuenta su rendimiento esta temporada sobre el terreno de juego. Un comportamiento muy malo, impropio de un capitán del Manchester United".

Y prosiguió: "¿Con cuántos entrenadores ha trabajado? ¿Acaso ningún entrenador del Manchester United ha tenido una identidad propia?".

Y matizó: "Cesc Fàbregas (entrenador del Como), creo que es el mejor entrenador joven desde el punto de vista técnico, pero el Manchester United está corrompido desde lo más alto de la pirámide hasta lo más bajo. Todo en el club está corrompido".

Y continuó: "Esta situación no puede continuar para un club de este tamaño. Me alegra que Michael Carrick haya declarado eso sobre Bruno Fernandes. No corren, simplemente porque no corren. Me alegra mucho que lo sacara del partido, y me alegra también que le respondiera con la misma moneda".

Y aunque Carragher quizás se alegró de la reacción de Carrick hacia Fernandes, reconoció que esto podría ser la gota que colmó el vaso para el exjugador de centro del campo como entrenador del Manchester United.

Carragher añadió: "Es algo bochornoso. Pero lo peor del asunto es que no creo que hubiera mucha gente que pensara que el Manchester United podía ganar esta noche".

Y prosiguió: "Así que, en cierto modo, el resultado no parece impactante. Creo que la manera en que ocurrió es la parte impactante".

Y continuó: "Creo que es un mal resultado y una mala actuación hasta tal punto que podría tener consecuencias graves para el entrenador, por su mala suerte".

Y concluyó: "Un buen chico, un buen jugador para el Manchester United, ofreció una actuación magnífica la temporada pasada, pero parece que otro entrenador del Manchester United va a caer de nuevo".



