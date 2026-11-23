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Jamie Carragher ha admitido que «le dio pena» Matthijs de Ligt durante la humillante derrota del Manchester United por 4-0 ante el Liverpool el domingo. El exdefensa del Liverpool cuestionó la «extraña» decisión de Mauricio Pochettino de dar al neerlandés su primera titularidad de la temporada en un partido de tanta intensidad.

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El United, con diez, se derrumba en el primer partido de Pochettino

Pochettino tuvo un estreno de pesadilla en el banquillo del United mientras el Liverpool arrollaba a su rival en Anfield. El partido dio un vuelco en los primeros 13 minutos, después de que Leny Yoro viera la roja directa antes del minuto 10 por frenar a Alexander Isak cuando se dirigía solo hacia la portería.

Dominik Szoboszlai castigó a los visitantes en la falta resultante y Florian Wirtz marcó el segundo tras un centro de Rio Ngumoha. Después de asistir en el segundo gol, Ngumoha, internacional inglés de 18 años, marcó tras el descanso , antes de que Victor Munoz añadiera el cuarto en los últimos minutos.

Carragher cuestiona la titularidad de De Ligt

En declaraciones a Sky Sports, Carragher cuestionó la decisión de Pochettino de dar a De Ligt su primera titularidad de la temporada. «Me pareció una decisión realmente extraña», dijo Carragher. «Fue una decisión muy rara. No por su calidad, porque creo que es mejor central que Harry Maguire si se tiene en cuenta lo que ha conseguido en su carrera y los clubes en los que ha jugado».

«Pero no había jugado, así que ponerlo en Anfield, fuera de casa, me pareció un error. Estuvo completamente perdido. Llegó un momento en que me dio pena y le pedía al entrenador que lo sacara del campo y lo apartara de aquella situación».

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«Ha jugado en grandes clubes, como el Bayern de Múnich, el Ajax y la Juventus, que están entre los más importantes del mundo. Así que verlo jugar de esa manera… Me dio pena».

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Aumenta la presión del descenso sobre un Manchester United en apuros

La derrota en Anfield agrava una pésima campaña en la Premier League que deja al United en el 19.º puesto, con solo ocho puntos en 11 partidos. Preguntado por la delicada situación del equipo en la clasificación, el capitán Bruno Fernandes admitió que la plantilla debe impulsar su propia reacción. «Es muy doloroso y duele mucho. Es un momento difícil para nosotros, pero somos los únicos que podemos salir de esta situación», afirmó.

Pese a encajar cuatro goles tras la expulsión de Yoro, el centrocampista elogió el carácter de sus compañeros bajo presión. «Quieres conseguir resultados, pero hoy no nos ha sido posible. Hay muchas cosas que podemos analizar y he visto mucho carácter en el equipo», continuó Fernandes. «El resultado no lo reflejará, pero estoy muy orgulloso de todos los que están en el vestuario».

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Pochettino afronta el reto inmediato de impulsar la recuperación

Pochettino no tiene margen de error en su intento de sacar al United de los tres últimos puestos tras un duro debut. Con solo ocho puntos en 11 jornadas de liga, cada próximo partido será crucial en su intento de salir del 19.º puesto.

Recuperar la confianza será fundamental después de una derrota tan abultada, especialmente para una defensa afectada por la expulsión de Yoro y el regreso de De Ligt, falto de ritmo. Pochettino debe transformar rápidamente el carácter del vestuario que destacó Fernandes en los puntos que tanto necesita el equipo.