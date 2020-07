Carmelo Valencia renovó contrato con Junior de Barranquilla hasta diciembre

'Tutunendo' finalmente pudo llegar a un acuerdo con los 'Tiburones' para continuar por el resto del año.

"Hoy me despido triste por que no pude mostrar todo mi potencial pero me voy tranquilo por que siempre intenté darlo todo por estos colores. Gracias a toda la hinchada por el cariño que me brindaron en tan poco tiempo, les deseo lo mejor y quiero que sepan que siempre estarán en mi corazón", fueron algunas de las palabras con las que la semana anterior Carmelo Valencia se despidió de Junior luego de terminar su contrato el pasado 30 de junio.

Al no presentarse novedades, se daba por segura la primera baja en el equipo 'Tiburón' para el regreso de la Liga, aunque también se especulaba con la posibilidad que Michael Rangel ocupara ese puesto luego de terminar su préstamo en . Sin embargo, el propio Rangel daría por nula esa posibilidad.

Este martes, todo el panorama cambió luego de que el Junior oficializara el regreso del delantero chocoano, quien firmó contrato hasta diciembre del presente año, para evitar descuadrar el plantel que ya tenía conformado Julio Avelino Comesaña.

De esta manera, 'Tutunendo' podrá buscar la revancha que quería para mostrar todo su potencial y dar la mano en el campeonato local, entendiendo que en la la titularidad está escriturada para Miguel Borja. Hasta el momento ha jugado 9 partidos con Junior, anotando un gol.