Carlota Planas, en Goal: "Nosotros intentamos buscar jugadoras que encajen con nuestra filosofía y nuestro método de trabajo"

Una de las fundadoras de Unik Sport Management atiende a Goal en pleno mercado de fichajes, una de las etapas clave para su empresa

El fútbol femenino está cambiando, y el mundo de la representación, también. En estos meses tan duros, con la pandemia y el confinamiento, ha surgido Unik Sports Management, una agencia enfocada exclusivamente en el fútbol femenino y que cubre todos los aspectos para tener una relación cercana y diaria con las jugadoras. Goal ha hablado con una de sus fundadoras, Carlota Planas ( ,1992), quien ha explicado el proyecto y ha repasado la actualidad del fútbol femenino en .

Pregunta: ¿En qué momento se decide asociar con Arkaitz Coca para fundar Unik Sports Management?

Yo llevaba una agencia de marketing dedicada exclusivamente al deporte femenino con mujeres deportistas de cualquier disciplina y nivel. Para poner en contexto, yo he sido jugadora de fútbol sala, he jugado en Primera, en Segunda… Y mi idea nace, desde que siempre me llamaban, tras hacer un anuncio con Nike, para hacer anuncios en los que aparecía una mujer haciendo algún truco.

Siempre me llamaban a mí, y llegó un momento en el que les pregunté que cómo habiendo dos equipos profesionales en Barcelona, y habiendo 1000 jugadoras, no las llamen nunca. Había un chico que era HeadQuarter de Nike, y me comentó que a pesar de que Barcelona da mucho juego (tiene mar, montaña…) y da muchas perspectivas, no tenían ninguna agencia ni ninguna plataforma para saber a qué perfiles optar.

Me dijo que ‘entonces no podemos perder el tiempo en llamar a gente que no contesta, o a chicas que no saben bien qué es lo que hay que hacer, y optamos por ti, porque sabemos que lo vas a hacer, y nos ahorramos un problema’. Entonces, me dije: ‘voy a crear la primera agencia con mujeres deportistas u amateur, pero que se dediquen al deporte’, para ofrecer un servicio a las marcas, y ahí nace la primera empresa que creé, hace más de 3 años, para cumplir ese objetivo de ayudar a las jugadoras a nivel publicitario, como a campañas online, como en difusión de aparecer en los medios…

Además, tenía a jugadoras que eran amigas mías, que seguían mi trabajo con el masculino, y que me decían, ‘ayúdanos a nosotras, a ver si podemos conseguir algo, a ver si tenemos oportunidades fuera del campo que nos puedan aportar un extra como pasa con el masculino’. Con esa empresa trabajaba con varios agentes, que nos ofrecían a sus jugadoras para trabajar la parte de la imagen. Uno de ellos era Arkaitz, que era de ‘Ifootballpro’.

Tenía una red de jugadoras, y con él llegamos a un acuerdo para llevar a todas las jugadoras de ‘Fútbol Pro’. Entonces teníamos un día a día bastante intenso, ya que él tenía a bastantes jugadoras en ese momento, y era una agencia con la que hablaba bastante, porque movíamos a todas las suyas. Entonces, creamos una relación, fuimos hablando, forjamos una amistad, porque el contacto era diario, y un día se nos ocurrió: ‘esto que estamos haciendo no lo hace nadie’, ‘la propuesta que hacemos es muy diferente’, y vimos cómo estaba el mercado, qué ofrecían las otras agencias, y empezamos a montar un ‘business plan’ sobre lo que podría ser montar una agencia conjuntamente: qué perfil tendría, cómo sería, qué estrategia seguiría…

Así es como nace Unik. Nace porque vimos una oportunidad, porque trabajábamos juntos, porque ofrecíamos unos servicios de forma separada y para mí era un paso natural convertirme en agente, porque después de hacer todo ese trabajo con las jugadoras, viniendo además yo del mundo del fútbol, porque mi pasión y de donde vengo es del fútbol. Entonces, para mí tenía mucho sentido dar el paso y decidimos hacerlo así.

Una cobertura completa y cercana para las futbolistas

P: ¿Cómo es el trabajo en Unik Sports Management, qué servicios se proporcionan a las futbolistas representadas?

En cuanto a los servicios que proporcionamos, ya que la mayoría de las agencias de representación se dedican casi exclusivamente a la gestión deportiva, se divide en 9: el primero, y el principal para cualquier agencia es la gestión deportiva. Nosotros intentamos buscar jugadoras que encajen con nuestra filosofía y nuestro método de trabajo, y en los clubes con los que trabajamos, e intentamos darles la mejor opción y las mejores oportunidades para que puedan crecer y seguir en la línea que ellas buscan o lo que quieren hacer.

Por otro lado, tenemos la búsqueda de patrocinio deportivo. Para nosotros, esto es una herramienta principal para ellas, y no lo podíamos obviar, ya que esto es algo que viene con tener a jugadoras en tu cartera. Lo que hacemos es buscarles un patrocinio que les de botas, material… todo lo que necesiten para ejercer su actividad profesional. Hemos cerrado contratos con Nike, con New Balance, con Puma, con ERG…

Por otro lado, también les buscamos oportunidades comerciales, aprovechando este ‘background’ que yo tengo después de haber trabajado estos años con deporte femenino, con marcas, para darles ese extra y potenciar la imagen de las mujeres en el fútbol. Por eso les ofrecemos este servicio de búsqueda de oportunidades comerciales, adaptadas siempre al perfil de cada jugadora, porque hay jugadoras que prefieren fotos o vídeos, o depende de los productos que se les ofrece, les encaje por filosofía o no.

Hacemos un plan muy profesional, muy personalizado, basado en un trato muy cercano con ellas, y hemos hecho una limitación de cartera precisamente para esto, para ofrecerles este tipo de servicios, y trazar un plan comercial acorde con cada una.

Por otro lado, hacemos una estrategia online y offline, que busca implementar las oportunidades comerciales, porque sin una estrategia comercial clara, es difícil encontrar colaboraciones, patrocinios o campañas. También creamos contenidos para sus redes sociales: diseños, vídeos… Tenemos un equipo de design y audiovisual que hace ese apoyo y que les ofrece ese servicio para comunicarse mejor, llegar a los fans y profesionalizar un poco su imagen, crear su imagen personal, que transmita sus ideas y sus valores. Cada una es diferente, tiene una historia diferente.

P: Unik Sports Management tiene una gran cartera de jugadoras representadas. ¿Cómo es el ‘trabajo de campo’ con las jugadoras? ¿Cómo se gestiona el trabajo en una situación tan a contrarreloj como la que estamos viviendo?

La verdad es que está siendo intenso. Intenso no solo por estar en el mercado justo ahora, sino porque ha coincidido con nuestro lanzamiento, con la situación económica a nivel mundial, y tenemos unos meses X para encontrar los mejores sitios para nuestras jugadoras, mejores contratos, y es un momento de presión.

Es verdad que en estos momentos tenemos al 90% de nuestra cartera colocada, tenemos a casi todas las jugadoras con contrato, sabiendo donde van a jugar el año que viene y contentas con dónde van a estar. Eso nos da cierta tranquilidad. También tenemos la suerte de que empezamos a trabajar bastante antes de que arrancara el mercado, ya que cuando se paró la Liga, teníamos claro de que íbamos a lanzar Unik para la temporada 20/21, por lo que ya estábamos un paso por delante, ya sabíamos dónde iban a ir las jugadoras, las renovaciones, los nuevos contratos y todo.

Respecto al trabajo con las jugadoras, nosotros somos dos agentes, más dos que tenemos en UK y , y otro en , por lo que nos dividimos las jugadoras, ya que primamos un trato cercano y personalizado con ellas, por lo que el trabajo es diario o semanal seguro con todas para ver cómo están, ver la estrategia o saber si necesitan algo, ya que parte de los servicios consiste en hacer ‘coaching’ y ‘mentoring’ a las jugadoras, para ayudarlas dentro y fuera del campo, además de asesorarlas tanto legal como financieramente.

Pueden surgir preguntas e inquietudes en cualquier momento, por lo que el servicio es muy cercano. También, los servicios postcarrera que nosotros ofrecemos, de formación sobre todo para las más jóvenes, incluso para las que están al final de su carrera, para que sepan cuál va a ser su salida laboral. Todo esto exige una atención y un trato muy diario.

"El aspecto mental es un diferencial muy grande"

P: Ha hablado del ‘coaching’ y ‘mentoring’. ¿Desde su punto de vista, cuán de importante es el tema psicológico para las futbolistas?

Es fundamental. Es verdad que el aspecto físico es importante, y también el táctico, pero el aspecto mental es un diferencial muy grande. Es lo que realmente provoca que la jugadora rinda a su máximo nivel o no. Hay jugadoras que son muy buenas, que lo tienen todo para llegar a lo más alto, técnica y físicamente son espectaculares, pero mentalmente no son fuertes, o no están preparadas para la categoría y no rinden.

Para nosotros es fundamental. Muchas veces, llega a ser más importante que el físico, no sé en qué porcentaje y no quiero entrar a valorarlo, pero no solo es estar bien físicamente, sino también es cuestión de confianza, de cómo salen las cosas, de cómo juegas, nosotros lo vemos como algo esencial.

La formación, una prioridad para Unik

P: También ha recalcado la importancia de la formación. ¿Por qué cree que en el fútbol femenino cuesta más compaginar el deporte que aman con los estudios o el trabajo?

Primero, independientemente si son mujeres u hombres, todos deberían formarse en algo. A su ritmo, poco a poco, cuando se lo permitan, de la forma que les vaya bien según sus necesidades, pero deberían formarse, porque después del fútbol, hay una vida, y por mucho que alarguen, aunque en el masculino haya un colchón más grande que en el femenino, te doy un dato que siempre doy y que lo deja muy claro.

Cuando un futbolista profesional se retira, al cabo de 5 años, el 85% de los casos acaban en bancarrota. Es decir, que un período de 5 años, la mayoría se quedan en bancarrota y les queda más de su vida por vivir. ¿Qué van a hacer, sin formación, sin experiencia previa de ningún tipo, sin colchón financiero?

Si esto lo extrapolamos al nivel femenino, nos encontramos ante personas con más riesgo, porque ellas ganan menos, ahora ganan más, pero hace cinco años, casi pagaban por jugar, por lo que no les suponía un ingreso ni para vivir el día a día. Encima, tenían que trabajar y estudiar, y era una incompatibilidad muy grande, siendo otra de las cosas que, al mejorar, y que muchas puedan vivir del fútbol, se ha notado en el rendimiento.

Si tu coges a cualquier jugador profesional, y lo pones a trabajar, estudiar y luego a entrenar, probablemente, cuando juegue, su rendimiento sea mucho menor. Es lo que pasaba con ellas. Ahora que pueden descansar y centrarse en ser profesionales, se ha producido un aumento del rendimiento, físico, de juego, de vistosidad… ¿Cómo veo que se pueden compatibilizar? Porque creemos que, para ellas, como personas, es importante hacer lo que les guste.

P: ¿Por qué cree que casos como el de Juan Mata o Rodrigo Hernández son tan poco frecuentes en el mundo del fútbol?

Creo que es un tema un poco cultural. Empiezan muy jóvenes, tienen mucha presión, parece que, con esas edades, estudiar no es lo que más se lleve, lo que no te apetezca más, y una cosa lleva a la otra. Cuando ven que pueden ganar dinero, y que el fútbol les da de comer, ven que es el camino más fácil. Nadie piensa que hay un después, creo que no tienen esa visión. Hay jugadores, sobre todo fuera de Europa, que no han tenido acceso a ningún tipo de educación, o su formación es muy básica, que no piensan en este tipo de cosas.

Además, no tienen a nadie que les asesore, no tienen a ninguna figura que les diga que estudien, al entorno les interesa más en jugar y descansar, pero tenemos que pensar en su futuro, no en el momento actual solamente. Lo bueno es que cada vez hay más casos de jugadores que tienen esas inquietudes y empiezan a hacerlo, ahora el acceso a la información y la educación es mucho más fácil, antes el tema online no existía, ahora permite flexibilizar más los horarios.

Son todo ayudas, espero que haya más herramientas para que lo puedan hacer y haya más jugadores que quieran estudiar. Ahora he visto casos de jugadores como Dani Alves o Piqué que, en verano, van a Harvard, han hecho estudios ‘express’. Espero que esto sea habitual.

El Convenio Colectivo y los derechos de formación, un quebradero de cabeza

P: En los últimos meses, uno de los temas más comentados ha sido el Convenio Colectivo y los famosos derechos de formación. ¿Cree que ha habido realmente confusión a la hora de explicar los derechos de formación?

Creo que las jugadoras no eran conscientes de que si se les explicó lo suficiente. Ha sido una sorpresa encontrarse con toda esta situación, encima ya había jugadoras que habían firmado contratos con clubes sin que esto se hubiera aprobado, y ahora se ha visto afectado ese contrato. Imagina que firmas un contrato en febrero o en marzo con un club y ahora aparecen esos derechos. Pone en jaque tu futuro.

Entiendo que se produjera todo este revuelo, que intentaran ir a juicio para que las liberaran, o se pusiera una limitación. Personalmente, creo que los derechos de formación no pueden ser buenos, pero se tiene que limitar. No puedes pagarle 1.000 euros al mes a una jugadora, 600 brutos, y luego pedir 250.000 euros.

Si se sitúa acorde a la apuesta real del club, lo que ha invertido y lo que está cobrando, si que puede ser algo positivo, ya que obligaría a los clubes con talento joven, si realmente están apostando por ellas, a ofrecer mejores contratos, mejores condiciones, y que, luego, a la larga, aunque viniera un club grande a pagar la cláusula o los derechos mencionados, que fuera acorde a este tipo de apuestas.

La aparición de ultras e insultos hacia jugadoras

P: Además, en los últimos tiempos, como en el caso de Damaris (futbolista del Athletic insultada por algunos aficionados por marcharse del club), ¿cree que puede suponer la llegada al futfem de los ultras o gente con tal desconocimiento que pueden perjudicar al fútbol femenino?

Pasa también en el fútbol masculino. Es algo que no se puede controlar, que obviamente no se puede defender, ojalá no pasara, pero siempre habrá gente que critique, que no respete y no sepa estar en su lugar. Pasa en todos los deportes, con mujeres y con hombres. Tristemente pasa en todos, y no debería ser así.

¿Por qué modelos y no jugadoras para promocionar camisetas?

P: ¿Por qué cree que en anuncios como el del Barça aparecen modelos para promocionar al primer equipo femenino y no futbolistas del equipo, como Jennifer Hermoso o Alexia Putellas?

O como Leila, Patricia Guijarro… El Barça tiene una cartera muy buena, uno de los equipos más potentes del mundo, obviamente no se entiende ese tipo de diferenciales, no es algo que nosotros compartamos, es algo que, seguro que va a cambiar, todo el mundo sabe que ellas son capaces de hacer la misma función.

Son caras conocidas, y esperemos que cada vez vayan a menos este tipo de cosas y sigan presentándose, porque el año pasado Mariona Caldentey estaba en todas las tiendas donde se vendían camisetas del Barça, junto a Arthur, Piqué, no lo tengo claro, y estaban Mariona en la primera equipación y Leila Ouahabi en la segunda.

También entiendo que Nike tiene poder de decisión en este caso, ellos siempre han apostado por el femenino siempre, yo con Alena, la encargada, tengo una buena relación. Demuestran mucho y les dan una buena visibilidad, por lo que no tengo mucho que decir.