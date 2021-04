Carlos Zambrano y Jorman Campuzano tienen coronavirus: ¿Qué partidos se pierden y cuándo vuelven por Boca?

El peruano y el colombiano tienen hisopado positivo y se van a cuarentena. Son baja segura para el viaje a Bolivia.

Boca suma positivos de coronavirus una vez más. A las bajas de Nicolás Capaldoi y Cristian Pavón por la enfermedad -y antes Maroni y Obando, ya citados y PCR negativo-, se sumaron el colombiano Jorman Campuzano y el peruano Carlos Zambrano, ambos seleccionados por sus países, y entran en cuarentena preventiva y aislamiento por el contagio.

"Ambos permanecen aislados y cumpliendo los protocolos de rigor", reportó el Departamento Médico del Fútbol Profesional de Boca, en un comunicado sobre el hisopado positivo de Covid-19 de ambos atletas xeneizes.

Boca en la Copa 2021

#ParteMédico



Los jugadores Carlos Zambrano y Jorman Campuzano fueron hisopados este sábado y el resultado fue positivo de Covid 19. Ambos permanecen aislados y cumpliendo los protocolos de rigor.



Departamento Médico Fútbol Profesional — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 17, 2021

AUSENTES EN LIGA Y COPA

Si bien Jorman estaba suspendido por 5 amarillas y su presencia contra Atlético Tucumán descartada, The Strongest es el segundo duelo en el que no estará el internacional por Colombia. El zaguero tampoco iba a estar por Liga Profesional y no irá a Bolivia: su familia había dado positivo antes cuando él negativo, y al ser considerado contacto estrecho se le había aislado.

Como el próximo test se llevará a cabo en 10 días, y Huracán (el 24), Santos (27) y Lanús el 1 aparecen en el horizonte, todo indica que los plazos le alcanzarán a ambos para volver recién en el segundo duelo de la Copa Libertadores 2021.