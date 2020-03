Carlos Vela: "No tengo buenos recuerdos del Arsenal"

El Bombardero reconoció que no quería continuar en las filas de los Gunners, razón por la que llegó a la Real Sociedad.

Carlos Vela dio el salto a Europa siendo muy joven, pues ni siquiera había debutado en la . Sin embargo, el delantero mexicano reconoció hace poco que nunca estuvo cómodo en Arsenal, razón por la que aceptó de manera desesperada la oferta para irse a la de .

"En San Sebastián llegó la parte más importante de mi vida: mi nueva familia. Venía de tres años de estar en Londres, a la que no pude adaptarme. Me costaba todo. No te sé decir algo específico. Fue un lugar donde no tengo grandes recuerdos. Deseaba irme de ahí", reveló en diálogo con GQ.

Hablamos con Nolito, ex compañero de Chicharito en @SevillaFC...



Y le preguntamos: ¿Por qué el mexicano no logró adaptarse al juego del equipo español? 🤔 pic.twitter.com/VPcojNtPJG — Goal (@goalmex) March 26, 2020

"Ahí empecé a disfrutar de nuevo luego de tres años tan malos de vivir en . No sabía nada del País Vasco, pero fue en lo que menos me fijé. Tenía tantas ganas de irme, que escuché una oferta buena para jugar, y con tal de salirme de Inglaterra, fue un “¡me encanta, sí voy!”, agregó.

Más equipos

La mejor etapa de Vela en Europa fue con el conjunto donostiarra, donde estuvo siete temporadas y convirtió 67 goles en La Liga. En 2018 fue fichado por el LAFC y aunque tuvo la oportunidad de regresar a España para jugar con el Barcelona, el traspaso nunca se cerró y permaneció en la .