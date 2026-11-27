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El mundo del fútbol lleva dos décadas debatiendo quién es mejor, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, pero Carlos Tevez planea reunir por fin a los dos astros en el mismo equipo. El exdelantero del Manchester United y la Juventus organiza un partido de homenaje repleto de estrellas en el que la legendaria pareja podría compartir campo en Buenos Aires.

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El reencuentro soñado en La Bombonera

Tevez sueña a lo grande para su despedida oficial del fútbol, prevista para el 20 de diciembre en la emblemática Bombonera. El argentino, de 42 años, que disfrutó de una brillante carrera en Europa y Sudamérica, ha invitado a los dos jugadores más laureados de la historia. Según las informaciones, la presencia de Messi, estrella del Inter Miami, ya está confirmada para el evento , y Tevez trabaja para conseguir que Ronaldo, su antiguo compañero en el United, también viaje a Argentina.

Ver a los dos eternos rivales con la misma camiseta ha sido durante mucho tiempo un sueño para aficionados de todo el mundo. Cuando le preguntaron si de verdad se imaginaba llevando a Ronaldo a Fuerte Apache para echar un partido en la calle, Tevez se echó a reír ante aquella situación caótica, pero inolvidable. «Estaría muy bien. Eso sí, solo jugaríamos 20 minutos; después no podríamos salir de allí. Llevaríamos una cámara, jugaríamos y luego nos iríamos», declaró Tevez a TyC Sports.

La advertencia en tono de broma de Tevez a Schiavi

Si Tevez cumple su deseo y las dos estrellas se calzan las botas en Buenos Aires, a un excompañero suyo en Boca Juniors le puede esperar una tarde muy larga. El delantero retirado no pudo resistirse a bromear sobre la leyenda del club Rolando «Flaco» Schiavi, que, a sus 53 años, podría tener que intentar frenar a dos de los atacantes más letales de la historia del fútbol.

«Me voy a reír mucho viendo a Messi o Cristiano enfrentarse a Rolando ‘Flaco’ Schiavi. ¡Ni siquiera los va a ver! Yo le digo: ‘Prepárate, porque ni los vas a ver venir. ¡Te van a dejar tumbado boca arriba!’», dijo Tevez en la web oficial del Ballon d'Or.

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Una visita a Fuerte Apache

Los festejos no se limitarán al campo de Boca. Tevez ha preparado un itinerario muy personal para sus ilustres invitados. Una de las propuestas más llamativas consiste en llevar a las estrellas mundiales a Fuerte Apache, el barrio difícil en el que creció y donde se ganó su famoso apodo. El exdelantero quiere que sus amigos conozcan sus orígenes y el entorno que forjó su espíritu luchador sobre el terreno de juego.

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«El día 17 tenemos una cena de gala en la Usina del Arte. El 18 quizá los lleve a jugar un amistoso en el barrio, un partidito en Fuerte Apache. Para que sepan de dónde vengo. En Inglaterra, en Italia y en todos los sitios en los que estuve, mucha gente me llamaba Apache. No me llamaban Carlitos, Carlos ni Tevez, nada. Siempre me llamaban Apache», reveló Tevez.

Una experiencia de la cultura argentina

Tevez está decidido a ofrecer una experiencia cultural completa a los jugadores que lleguen a Sudamérica, muchos de los cuales nunca han pasado mucho tiempo en Argentina fuera de partidos internacionales sometidos a un estricto control. Tiene previsto organizar un auténtico «asado a la estaca» y dar a conocer a sus invitados la costumbre local de tomar mate y beber buen vino argentino.

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«Haremos cosas argentinas para ellos: tomar mate, beber vino y comer un asado a la estaca. Es algo que me ilusiona mucho porque vienen muchas grandes estrellas y quiero que se marchen de Argentina con esa bonita sensación», concluyó Tevez.