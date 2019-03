Carlos Tabares, P.F. de Atlético Nacional, explicó la racha de lesiones del equipo

El Preparador Físico del equipo dio varias razones para explicar la situación de algunos jugadores de la plantilla que están en departamento médico.

no solo enfrenta una racha de resultados que lo han privado de sumar puntos importantes en la Liga Águila, sino que, además, ha visto cómo su nómina ha sido afectada por las lesiones.

En el partido ante en Ibagué, por la fecha 13 del campeonato, el equipo de Autuori nuevamente sufrió bajas que terminaron afectando el desempeño del equipo e impidió sostener el 1-0 parcial para caer 2-1.

Con 10 jugadores en departamento médico, la preocupación de la afición fue evidente y por eso surgieron interrogantes sobre la preparación física del equipo como razón a tantas lesiones o si solo fue cuestión de acciones del partido, como golpes o molestias “normales” en deportistas del alto rendimiento. Daniel Bocanegra, Gilberto García, Hayen Palacios, Alexis Henríquez, Nicolás Hernández, Cristian Blanco, Jeison Lucumí, Féliz Charrupi, Yerson Candelo y Andrés Sarmiento, al hoy, conforman el “hospital Verdolaga”.

Carlos Tabares, preparador físico del club, aclaró y explicó la situación de los jugadores en diálogo con el programa El Gran Combo del Deporte de Múnera Eastman Radio: “Para nosotros no es cómodo tener este tipo de situaciones, no es habitual. Afortunadamente las lesiones no revierten gravedad, pero sí disminuyen la nómina, que de inicio era reducida con un 50% de jugadores juveniles”.

“Vale aclarar que las lesiones se clasifican en leves, moderadas y severas: leves cuando no superan los ocho días, moderadas entre los ocho y los veintiún días y graves cuando superan los veintiún días”, agregó Tabares, indicando que, en ese orden de ideas, la única lesión grave es la de ‘Alcatraz’ García al superar los 25 días y presentar una recaída en su lesión de tobillo.

Otro factor que ha incidido en la racha negativa, según el profesional, es el apretado calendario al que se ha enfrentado el Verdolaga: “La congestión de partidos donde nos ha tocado un calendario de 5 partido en 15 días, es complicado. Es el mayor factor de riesgo a lesionarse desde el punto de vista muscular cuando se juega con un promedio de menos de 72 horas. Hay muchos estudios que avalan que para que un jugador esté completamente recuperado desde el punto de vista muscular se necesitan alrededor entre 72 y 96 horas, lo cual aumenta el riesgo más de un 30% cuando se somete a un jugador a una seguidilla de partidos”.

El P.F. también recalcó que la intensidad de los juegos ante Tolima, Cúcuta y Cali, por las circunstancias de los mismos, es otro factor a tener en cuenta en el cuidado físico de los jugadores y que explicaría las lesiones de jugadores como Lucumí y Candelo: “Los últimos partidos que tuvimos han sido la mayor carga de intensidad, es decir: cuando los jugadores han expresado un mayor rendimiento en alta intensidad. Los jugadores han corrido a más intensidad en estos últimos tres partidos, lo cual también aumenta muchísimo más el riesgo. Esto obedece a las circunstancias de juego. Contra Cali, por ejemplo, el ir con un marcador en contra, conlleva a que los jugadores en su afán de revertir el marcador, aumenten su intensidad y en los números así se vio reflejado. En Cúcuta obviamente también ha pasado lo mismo: remontar un marcador con la temperatura, la humedad; los jugadores tuvieron un mayor desgaste”.

En diálogo con Mi Nacional Radio, el propio Carlos Tabares entregó un parte de tranquilidad a la hinchada, inquieta por esta adversidad: “Damos un parte de tranquilidad a la hinchada para que este tipo de situaciones no se sigan presentando. No es habitual, así que estamos siempre trabajando para que el equipo esté siempre bien”.

EL PARTE MÉDICO DE LOS LESIONADOS

De acuerdo a la información del preparador Carlos Tabares y del médico Nelson Rodríguez, así están los jugadores lesionados en Nacional.

Daniel Bocanegra: Lesión en el bíceps femoral derecho. Según Tabares, no tiene lesión del músculo como tal, por cual muy posiblemente se va a reintegrar a los entrenamientos una vez el equipo regrese de Ibagué. Estará en evaluación médica.

Gilberto García: Lesión muscular en un gemelo. Previo a su reintegro, tuvo un trauma en un tobillo que lo que lo marginó ante Cúcuta. Recayó de esta lesión ante Tolima y por eso fue sustituido. En evaluación médica.

Hayen Palacios: Dolor muscular en el partido ante Cúcuta. No fue a Ibagué por precaución.

Alexis Henríquez: Tiene alta médica inicial del ortopedista. Ya cicatrizó y solo falta la readaptación específica del jugador en el campo. Le restan entre tres y cuatro semanas.

Nicolás Hernández: Lesión en tendón patelar, venía con ella desde Real Santander. Se estuvo trabajando y por eso se sostuvo, pero era importante darle el tratamiento adecuado, por lo cual los médicos decidieron marginarlo ante Tolima. Podría estar el sábado ante Pasto.

Cristian Blanco: Tuvo calambre muscular, no tiene lesión. “Un chico joven, con una carga emocional alta, desarrollando muy buen partido, pero para el momento que estaba el partido y contando con la fatiga muscular, era mucho mejor sustituirlo” dijo Tabares. Tras evaluarlo, quedó habilitado para jugar.

Yerson Candelo: Contractura muscular en isquiotibial. Clínicamente parece no revertir gravedad, será sometido a las ayudas diagnósticas. Al respecto Tabares aseguró que “Con Yerson hay una particularidad: ha sido el jugador que más sprint ha realizado en lo que va de la temporada. Es decir, es el jugador que más ha corrido por encima de los 25 kilómetros. Ayer (vs. Tolima) tuvo un promedio de 18 sprints a más de 25 kilómetros. Estos muchachos están alcanzando velocidades por encima de los 30 kilómetros por medio, es una altísima intensidad. Lesión en el isquiotibial, no tiene hematoma, no tiene incapacidad funcional al caminar, lo que es una buena indicación para que el pronóstico sea positivo”.

El artículo sigue a continuación

Jeison Lucumí: “Procuramos que no existan recaídas en este tipo de lesión y más por las características de Jeison que es un jugador explosivo, de altísima intensidad. Hemos tenido una reunión con el departamento médico evaluando a profundidad la situación y darle el tiempo suficiente para que no vaya a tener una recaída. No presentó daño muscular, pero por sus características hay que darle el tiempo necesario” aseguró el preparador físico sobre el extremo.

Felix Charrupí: Recuperado de un esguince grado 1 en el tobillo derecho, sufrido ante . Ya tiene alta médica.

Andrés Sarmiento: Recuperándose de una lesión meniscal lateral en la rodilla izquierda que requirió artroscopia. Tendría alta finalizando esta semana o iniciando la próxima semana.